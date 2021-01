„MXGP 2020 - The Official Motocross Videogame “ im Test für PS5

„MXGP 2020 - The Official Motocross Videogame “ im Test für PS5 – Mit „MXGP 2020“ wagt sich der italienische Rennspiel-Entwickler Milestone auf die PS5 und liefert damit den ersten Next Gen-Racer. Dass es dabei ganz schön schmutzig zugeht, soll uns nur recht sein, verbringen wir das Warten auf die ganz großen Namen doch sehr gerne beim Spielen im Schlamm. Aber hat das offizielle Motocross-Videospiel mehr drauf, als bloß ein Lückenbüßer zu sein?

Darum geht’s:

Basierend auf der FIM Motocross World Championship heizt ihr in „MXGP 2020“ mit knatternden Bikes über offizielle Pisten und ringt dabei idealerweise um den ersten Platz. Dabei verdingt ihr euch im Karrieremodus, bei dem ihr als Fahrer einem offiziellen Team beitretet oder gar ein eigenes gründet, tobt euch im Grand Prix aus, stellt euch eine Meisterschaft zusammen, versucht euch beim Zeitfahren oder tretet online gegen Spieler aus aller Welt an.

Abermals sind dabei ein frei erkundbares Trainingsgelände – diesmal in Norwegen beheimatet – sowie ein Streckeneditor. Selbstverständlich erweitert ihr im Laufe des Spieles euren Fuhrpark um zig bekannte und lizensierte Maschinen und dürft euren Fahrer zudem optisch anpassen.

Das ist gut/schlecht:

Seine größten Stärken beweist „MXGP 2020“, wie es sich für ein Rennspiel gehört, natürlich auf der Piste. Die Fahrphysik ist durchaus anspruchsvoll, erfordert ein gekonntes Spiel mit Vorder- sowie Hinterradbremse und berücksichtigt die Gewichtsverlagerung des Fahrers, lässt sich mit diversen Hilfsaktionen für Anfänger aber auch entschärfen.

Viel Hilfe beim Erarbeiten der steilen Lernkurve bietet euch das Spiel darüber hinaus leider nicht und die KI gibt sich selbst auf den einfachen Einstellungen recht kämpferisch, sodass ihr zu Beginn immer wieder eine Schlammpackung bekommt. Aber dann hilft ja immer noch die Rückspulfunktion.

Habt ihr irgendwann die Kontrolle über euer Bike gewonnen, gestaltet sich das Renngeschehen äußerst dynamisch und ist zudem recht ansehnlich in Szene gesetzt. Insbesondere wenn sich das Wasser nach einem Regenguss in den Fahrrinnen sammelt und der Schlamm in alle Richtungen spritzt, kommt ordentlich Stimmung auf. Und das alles natürlich nach bester Next-Gen-Etikette in butterweichen 60 Bildern pro Sekunde und mit kurzen Ladezeiten, dafür aber leider nur in einer „dynamischen“ (und damit nicht nativen) 4K-Auflösung.

Gut gelungen ist indes die Einbindung des DualSense Controllers, der euch Maschine und Strecke durch das haptische Feedback individuell dosiert und damit deutlich besser spüren lässt, als es mit herkömmlichen Rumble Pads bislang möglich war. Wer keine Lust hat, beim Gasgeben oder Bremsen immer wieder gegen den höheren Widerstand des Triggers ankämpfen zu müssen, kann die Funktion aber auch stufenweise herabregeln.

Abseits der Rennpiste geht es in „MXGP 2020“ Milestone-typisch indes deutlich weniger aufregend zu. Das gesamte Drumherum – von den Menüs, über die Inszenierung der Karriere bis hin zu den Details am Streckenrand – fühlt sich recht lieblos und uninspiriert an.

Dieser Eindruck verstärkt sich mit Blick auf den Vorgänger sogar, denn Neues wird abseits der besseren Optik nicht geboten. Tatsächlich sogar eher weniger, denn im offiziellen Streckenaufgebot klaffen einige Lücken, in Sachen Streckeneditor müsst ihr nun ohne Tutorial auskommen und Podiumsfeiern hat man sich gleich ganz gespart.

Gleiches gilt für eine echte Xbox Series-Version. Im Microsoft-Lager könnt ihr nämlich lediglich die Version für die alten Kisten via Abwärtskompatibilität zocken. Dass man zudem Käufern der schon früher und lediglich digital erschienenen Version für die PS4 kein Gratis-Upgrade auf die PS5-Version spendiert, so wie es die meisten anderen Spielehersteller in der Übergangszeit vorbildlich handhaben, ist schon arg knauserig.

Fazit:

Anspruchsvolle Motocross-Action im Next-Gen-Gewand. Auf der Piste macht „MXGP 2020“ seine Sache richtig gut und versprüht bei butterweichen 60 Bildern pro Sekunde und nicht zuletzt dank der klugen Einbindung der DualSense-Funktionen ordentlich Motocross-Flair. Gegenüber dem Vorgänger wird abseits der besseren Optik jedoch nicht viel Neues und inhaltlich sogar weniger geboten.

„MXGP 2020: The Official Motocross Videogame“ ist für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und PC erhältlich.