Lange mussten Fans von Spielen im „Dark Souls“-Stil auf neues Futter warten – doch mit „Mortal Shell“ ist schon länger eine entsprechende Ersatzdroge in der Betaphase. Die erscheint bereits in Bälde hochoffiziell und marktreif: Noch in diesem Monat soll „Mortal Shell“ in den Handel kommen – und einen entsprechenden Release-Trailer gibt es auch schon.

Diesen findet ihr selbstverständlich im Anschluss. Lange warten müssen wir wirklich nicht mehr: Schon am 18. August wird „Mortal Shell“ nicht nur den PC, sondern auch XBox One und PlayStation 4 beehren. Selbstverständlich wird der Titel nicht nur, wie im Trailer gut zu erkennen, in Sachen gotischer Architektur und Düsternis mit den klassischen „Soulsborne“-Spielen mithalten können.

Die Entwickler des Studios Cold Symmetry Versprechen mit „Mortal Shell“ ebenso harte wie packende Kämpfe, die vom Spieler „höchste Aufmerksamkeit, Präzision und Instinkte“ fordern. Sprich: Ein Fehler kann euch das virtuelle Leben kosten. Doch es gibt auch rechtliche Unterschiede zum großen Vorbild. Besagte „Mortal Shells“.

Die sterblichen Hüllen besiegter Helden, die ihr in der Spielwelt findet und mitsamt ihrer Stärken und Schwächen annehmen könnte, um so euren Spielstil zu verfeinern. Behaltet das Teil im Blick, MANN.TV hat schon den einen oder anderen Lauf in der Beta hinter sich – und wir sind schwer angetan von dem Ding.

