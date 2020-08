Nachdem die weltweit gefeierte „Dark Souls“-Reihe ihr Ende fand, schauten Fans verzweifelt nach Ersatz. Nun ist mit „Mortal Shell“ ein herrlich forderndes Action-Rollenspiel erschienen, das definitiv den Status „Souls-like“ verdient. Passend zum Start auf PC, PlayStation 4 und Xbox, ist nun auch ein pompöser Cinematic Launch Trailer erschienen.

Ohne Frage, der Souls-Style ist hierbei unübersehbar, wobei „Mortal Shell“ darüber hinaus schon weiß, sein eigenes Süppchen zu kochen. Es ist ein knackig hartes und forderndes Action-Rollenspiel, das euch in einer zersplitterten Welt auf die Probe stellt. Denn in „Mortal Shell“ siechen und verderben die letzten Überbleibsel der Menschheit dahin.

Währenddessen erscheinen gläubige Eiferer aus den Ruinen, die keine Gnade zeigen während sie euch an die Wäsche wollen. Hier geht es ums blanke Überleben, was vor allem in den zackigen Kämpfen stetige Aufmerksamkeit und Präzision voraussetzt.

Willkommen zu knüppelharter Rollenspielkost in einem düsteren Setting, wo in der Third-Person-Perspektive neben dem Kampf auch fröhlich verwinkelte Areale erforscht werden. Die sind natürlich vollgestopft mit Feinden, weshalb hinter jeder Ecke der Tod lauert. Wer also nach langer Zeit mal wieder ein tolles Souls-Feeling erleben will und generell ein frustresistenter Spieler ist, dem das Sterben Spaß macht, ist bei „Mortal Shell“ an der richtigen Adresse.

„Mortal Shell“ könnt ihr ab sofort für schmale 29,99 Euro erwerben. Die PC-Version wird übrigens ein Jahr zeitexklusiv im Epic Games Store erhältlich sein.