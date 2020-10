Mortal Kombat 11: Rambo als Charakter, Ultimate Edition im Herbst – Schon länger haben die Macher der „Mortal Kombat“-Reihe für sich entdeckt, dass die Fans es lieben, mit Ikonen aus Horror- und Actionfilm-Reihen in die Schlacht zu ziehen. Neben dem Alien, Predator, Robocop oder Spawn sind u. a. auch Jason oder der Terminator bei der Reihe an Bord. Nun steht die Erweiterung „Kombat Pack 2“ für „Mortal Kombat 11“ an. Die liefert uns zwei alte Bekannte – und keinen Geringeren als John Rambo.

Warner Bros und die Entwickler von den Netherrealm-Studios bringen den Fans mit Mileena und Rain im „Kombat Pack 2“ zwei langjährige Begleiter zurück, zudem wird John Rambo in genau der unvergesslichen Form im Spiel vertreten sein, die Sylvester Stallone dem Veteranen 1982 im unerreichten Meisterwerk „Rambo“ und den beiden früheren Nachfolgern verlieh. Doch damit nicht genug, Sly wird Rambo auch persönlich vertonen.

Weitere tolle Neuigkeiten für die Fans: „Mortal Kombat 11“ wird erneut erscheinen, diesmal als ultimative Edition, die sämtliche Inhalte des Spiels mitbringen wird, inklusive „Kombat Pack 1“, der drei neuen Fighter sowie der Erweiterung „Aftermath“. Besitzer von „Mortal Kombat 11“ auf PlayStation 4 oder XBox One dürfen sich zudem für die kommenden Konsolengenerationen ein Gratis-Update herunterladen.

Das verbessert die Optik auf dynamisches 4K, bietet eine optimierte Grafik, kommt mit deutlich kürzeren Ladezeiten dank SSD daher und wird das Spielen sowohl über Geräte als auch Systemgenerationen hinweg unterstützen. Die Ultimate-Edition von „Mortal Kombat 11“ wird am 17. November erscheinen.

Quelle: winfuture.de