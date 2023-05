Mortal Kombat 1: Trailer zum Neustart der Reihe – Als auf Super Nintendo und Mega Drive in den 90er Jahren bereits japanische Kampfspiel-Reihen wie die harmloseren „Street Fighter“, „Final Fight“ oder „King of Fighters“ das Genre dominierten, fegte ein US-Titel durch ihre Ränge, der zur Legende werden und das Genre mitprägen sollte: „Mortal Kombat“ versetzte selbsternannte Kinderschützer und Sittenwächter mit gewaltsamen „Fatalities“ zur Beendigung jeder Partie in Schnappatmung. Der Anfang einer Reihe, die Videospiel-Legende schrieb – und nun mit „Mortal Kombat 1“ neu erdacht wird. Der Trailer zur Ankündigung sprengt Grenzen, würde 90er-Moralisten aus den Socken hauen.

Seit ihrem Debüt vor über 30 Jahren feierte die Reihe „Mortal Kombat“ mehr als 80 Millionen verkaufte Einheiten, unzählige Arcade-Automaten, Merchandising und etliche Verfilmungen, von denen insbesondere die jüngste überzeugte. Nun soll alles auf null gesetzt werden. Oder besser: Auf „One“. „Mortal Kombat 1“ eben. Der Trailer ist dabei ausdrücklich nichts für zartbesaitete Naturen oder gar Kinder.

Ein mächtiges Franchise, neu geboren:

Mit „Mortal Kombat 1“ werden die Vordenker von den NetherRealm Studios ihre kompromisslose Kampfspiel-IP neu denken. In der Handlung wurde das gesamte Universum der Welt des Mortal Kombat neu gedacht – der zum Feuergott avancierte Held der Menschheit, Liu Kang, setzt mit seinen Mächten alles auf Neuanfang. Dadurch werden sämtliche Charaktere und Ikonen der Spielwelt redefiniert – Fans dürften sie wiedererkennen, doch es wird sich um gänzlich neue Ansätze und Stories handeln.

Beim Entwickler NetherRealm und Publisher Warner Bros Games betont man dies so: „Mortal Kombat 1 markiert einen Neuanfang für das Franchise und wir könnten nicht glücklicher sein, diese originelle Handlung und die unverbrauchte Herangehensweise an klassische Charaktere mit unseren Fans zu teilen“, erläutert Gaming-Legende und Serien-Mitschöpfer Ed Boon. Einmal mehr wird der das ganze Prügelspiel-Genre definierende Story-Modus mit einer kinoreifen Handlung zurückkehren.

Zurückkehren werden auch viele der legendären klassischen Figuren:

Hier werden in einer Mitteilung Namen wie Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage und viele weitere genannt. Als neues Feature kommen Gastauftritt-Charaktere, die sogenannten „Kameo Fighters“ hinzu – diese bleiben bei Kämpfen in Reserve und können per Knopfdruck für kurze Manöver einspringen. Sie sollen dabei einer einzigartigen Kämpferriege entstammen, die wohl nichts mit den Hauptfiguren zu tun haben wird, und so „erweiterte Gameplay-Möglichkeiten“ für Spieler bieten.

Bereits ab dem 19. Mai kann „Mortal Kombat 1“ auf üblichem Wege vorbestellt werden – das Spiel erscheint auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC (Steam und Epic Games Store). Vorbesteller erhalten den Bonus-Spielcharakter Shang Tsung, einen Beta-Zugang sowie ein Kombat Pack, das einen Jean-Claude Van Damme Charakter-Skin enthalten wird. Wer nun fürchtet, noch lange auf das Spektakel warten zu müssen, irrt – „Mortal Kombat 1“ soll bereits am 19. September 2023 in den Handel kommen. Flawless Victory! Fatality!

