Mortal Kombat 1: Neuer Trailer zitiert kultigen Werbespot von 1993 – Warner Bros. Games hat kürzlich den neuesten Live-Action-Trailer zum Videospiel "Mortal Kombat 1" präsentiert, der eine Fortsetzung der renommierten Spielreihe von NetherRealm Studios ist. Die Veröffentlichung dieses Spieles ist für den 19. September geplant. Der frisch vorgestellte Trailer, der den Namen „It's In Our Blood“ trägt, wurde von Tom Kuntz dirigiert und von dem für den Academy Award nominierten Matthew Libatique inszeniert. Mit diesem Trailer will man an den kultigen "Mortal Monday"-Spot aus dem Jahr 1993 erinnern, welcher seinerzeit ein bedeutsamer Moment für die Serie war.

Rückkehr zu den Wurzeln mit Dave Bautista

Der neu interpretierte Trailer erinnert an den ikonischen Werbespot von vor drei Jahrzehnten. Hierbei ist der Schauspieler und Produzent Dave Bautista zu sehen, der Menschen inspiriert, ihre innere Kämpferkraft zu entdecken. Seine Darstellung ähnelt der Figur Liu Kang in "Mortal Kombat 1", einem Charakter, der die Vision eines neugeborenen "Mortal Kombat"-Universums beschützen will, indem er Champions aus unterschiedlichsten Bereichen zusammenführt.

Dave Bautista erinnerte sich an den ursprünglichen "Mortal Monday"-Spot und sagte: „Ich erinnere mich noch lebhaft an die ursprüngliche Mortal Monday-Werbung, vor allem an den ikonischen Schrei. Damit begann meine Reise als Mortal Kombat-Fan, die bis heute, 30 Jahre später, anhält. Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, ein Teil des Vermächtnisses des Spiels zu sein.“

Ed Boon, der Chief Creative Officer von NetherRealm Studios und einer der Schöpfer von "Mortal Kombat", äußerte sich ebenfalls über die Bedeutung des "Mortal Monday"-Spots und wie dieser Moment die Entwicklung der Serie geprägt hat.

Über das Spiel "Mortal Kombat 1"

"Mortal Kombat 1", der neueste Ableger der erfolgreichen "Mortal Kombat"-Reihe, entführt die Spieler in ein neues "Mortal Kombat"-Universum. Es bietet eine Geschichte mit beliebten Helden und Bösewichten in einem noch nie dagewesenen Licht. Neben den ikonischen Charakteren wie Liu Kang und Scorpion bietet das Spiel auch neue Figuren mit unterschiedlichen Hintergrundgeschichten. Zu den Charakteren gehören unter anderem Johnny Cage, Sindel und viele andere. Es gibt auch eine separate Liste von Kameo-Kämpfern, die den Spielern im Kampf zur Seite stehen.

Das Spiel wird für mehrere Plattformen wie PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC verfügbar sein. Besondere Charaktere wie Quan Chi, Ermac und Takeda sowie Gastkämpfer Peacemaker, Omni-Man und Homelander sind im Kombat Pack enthalten. Dieses Pack kann jetzt als Teil der "Mortal Kombat 1 Premium Edition" und der "Kollector's Edition" vorbestellt werden. Es wird auch als DLC nach der Veröffentlichung erhältlich sein. Für alle, die "Mortal Kombat 1" vorbestellen, gibt es den Charakter Shang Tsung im Spiel dazu.