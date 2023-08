„Monster Hunter Now“: Handy-Spiel erreicht wichtigen Meilenstein – Das von Niantic entwickelte und von Capcom lizenzierte Handyspiel "Monster Hunter Now" ist auf dem Weg, ein bedeutender Hit zu werden, nachdem es in der ersten Woche der Vorregistrierungskampagne eine Million Anmeldungen erreicht hat. Das Spiel, das die Spieler in eine reale Welt der Monsterjagd entführt, wird am 14. September offiziell veröffentlicht.

Das Spiel bietet eine Reihe von Boni für diejenigen, die sich unter diesem Link vorregistrieren.

Je mehr Personen sich für "Monster Hunter Now" anmelden, desto größer sind die Belohnungen für die Spieler. Diese Boni reichen von Tränken und Paintballs bis hin zu speziellem Vorbesteller-Makeup und zusätzlichen Item-Box-Slots.

Die Boni sind wie folgt gestaffelt:

500.000 Personen: 10x Trank und 3x Paintball

1.000.000: Gründermedaille und 3x Wanderkiesel

2.000.000: 2x Spezielles Vorbesteller-Makeup und 500 extra Item-Box-Slots

3.000.000: 2x Spezielles Vorbesteller-Makeup und 3x Ticket für doppelte Belohnungen

5.000.000: 10k Zenny und eine weitere Erweiterung der Item-Box um 500 Slots

Diese Boni bieten den Spielern verschiedene Vorteile, wie die Markierung von Monstern für die spätere Jagd mit Paintballs oder die optische Personalisierung von Charakteren mit speziellem Vorbesteller-Makeup. Die Gründermedaille dient als optische Auszeichnung, die nur für vorregistrierte Spieler verfügbar ist.

Über die "Monster Hunter"-Reihe

Die "Monster Hunter"-Reihe ist ein Actionspiel, in dem die Spieler in einer Welt mit atemberaubenden Landschaften auf die Jagd gehen, um gigantische Monster zu besiegen. Es hat ein neues Genre begründet, in dem die Spieler mit ihren Freunden auf die Jagd gehen können. Seit seiner Einführung hat es sich zu einer der beliebtesten Videospielreihen von Capcom entwickelt, mit über 90 Millionen verkauften Exemplaren weltweit (Stand: 31. Dezember 2022).