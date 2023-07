„Monster Hunter Now“: Berühmtes Videospiel kommt aufs Smartphone – Monster Hunter Now, ein von Niantic und Capcom entwickeltes Handyspiel, wird ab dem 14. September weltweit für alle Jagdbegeisterten zugänglich sein. Mit diesem Spiel können die Benutzer in die Rolle von Jägern schlüpfen und riesige Monster in der realen Welt jagen. Da das Spiel auch Neulingen offensteht, ist es eine gute Möglichkeit, direkt in die Action einzutauchen.

Spannende Funktionen und Belohnungen für vorregistrierte Spieler

Als Besonderheit bietet das Spiel Vorregistrierungen über den App Store und Google Play an. Für diejenigen, die sich bereits vor dem Start des Spiels registrieren, sind spezielle Ingame-Boni vorgesehen. Diese Boni variieren und verbessern sich mit der Anzahl der Vorregistrierungen. Abhängig von der Anzahl der Registrierungen können Spieler unter anderem Tränke, Paintballs, eine Gründermedaille und sogar spezielle Make-up-Optionen für die Charakterpersonalisierung erhalten.

Enthüllung der offiziellen Liste der Monster und Waffen

Monster Hunter Now wird eine Vielzahl von Monstern und Waffen zum Einsatz bringen. Die Monsterliste umfasst unter anderem Great Jagras, Kulu-Ya-Ku, Pukei-Pukei, Barroth, Great Girros, Tobi Kadachi, Jyuratodus, Paolumu, Anjanath, Rathian, Legiana, Rathalos und Diablos. Die Waffen, die die Jäger verwenden können, umfassen das Schwert & Schild, Großschwert, Langschwert, Hammer, leichtes Bogengewehr und den Bogen.

Monster Hunter, eine beliebte Videospielreihe von Capcom, ist bekannt für ihre aufregende Jagdaktion und wunderschönen Landschaften. Sie hat sich seit ihrem Start zu einem der beliebtesten Spiele von Capcom entwickelt, mit über 90 Millionen verkauften Exemplaren weltweit bis Ende 2022. Mit der Veröffentlichung von Monster Hunter Now auf der PS5 wird diese Tradition fortgesetzt, indem sie das klassische Monsterjagderlebnis mit Elementen der realen Welt kombiniert.