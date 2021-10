Monitore für Next-Gen-Konsolen in 31,5 und 27 Zoll: Philips Momentum Designed for Xbox – Die neue Konsolengeneration wird uns schon bald ein rundes Jahr erfreuen – seinerzeit erschien mit der Playstation 5 und der Xbox Series auch ein neuer Monitor aus dem Hause Philips: Der 55-Zöller 559M1RYV richtete sich an Zocker, die sich 120-Hertz-Gameplay in satten 4K wünschen. Nun erscheinen zwei weitere Konsolenmonitore aus der neuen Reihee.

Philips liefert mit den neuen Displays 329M1RV (80 cm/31,5 Zoll) und 279M1RV (68,5 cm/27 Zoll) zwei weitere Geräte mit kleineren Bildschirmdiagonalen, die sowohl mit einem HDMI-2.1-Eingang, 4K-Auflösung als auch einer Bildwiederholrate von 120 Hz aufwarten. Der Name „Philips Momentum Designed for Xbox“ kommt nicht von ungefähr: Damit sind sie für sämtliche Features der neuen Xbox Series X über HDMI 2.1 geeignet, verfügen über HDR und VRR (variable Bildwiederholrate).

Butterweiche Bilder haben Vorteile

Spiele mit 120 Bildern pro Sekunde in einer maximalen Auflösung von 4K sind damit möglich. Gerade die schnellere Bildwiederholrate kann heute in wettbewerbsmäßigen Spielsituationen ein entscheidender Faktor sein – die Bewegungen sind flüssiger, die Zielerfassung fällt dabei etwa in kompetitiven Shootern leichter. Doch auch Einzelspieler genießen butterweiche Bilder von 60 fps aufwärts, etwa bei Rennspielen.

Zugleich sollen die beiden Monitore mit einer geringen Latenz und rascher Pixelreaktion aufwarten. Der Philips Momentum 329M1RV erfüllt zudem den Standard VESA DisplayHDR 400, was einen guten Kontrast mit satten Schwarzwerten und hoher Farblebendigkeit gegenüber konventionellen SDR-Displays versprechen dürfte. Zudem unterstützt er AMD FreeSync Premium. Der Philips Momentum 279M1RV bietet hingegen ein VESA-zertifiziertes DisplayHDR 600 samt erweitertem Farbraum.

Auch für PC-Gaming

Philips zufolge sollen sich beide Monitore selbstverständlich auch für PC-Spieler eignen und im Falle des 279M1RV mit entsprechender Größe aufwarten, um dabei auch die Ansprüche der Konsolenspieler im Blick zu behalten. Sein Nano-IPS-Panel soll mit einer DCI-P3-Farbraumabdeckung von bis zu 98 Prozent aufwarten. Der 279M1RV kommt dem Unternehmen zufolge zudem mit USB-C-Standard zur Datenübertragung daher und kann ein angeschlossenes Notebook laden.

Zugleich ist er G-SYNC-fähig und kann somit seine eigene Bildwiederholrate mit jener der Grafikkarte synchronisieren und so noch flüssigeres Spielvergnügen ermöglichen. Beide neuen Monitore der Momentum-Reihe sollen jedoch nicht nur durch innere Werte überzeugen, sondern auch durch ihre äußere Gestaltung, welche den Red Dot Design Award 2020 gewann.

Schicke Wandeffekte durch „Ambiglow“

Selbstverständlich sind die Standfüße beider Modelle höhenverstellbar sowie schwenk- und neigbar. Zugleich sollen die Monitore auch jede Wand, vor der sie aufgestellt werden, verschönern – dank Philips „Ambiglow“-Technologie bestrahlen die Bildschirme den Bereich hinter sich. Die Akustik wurde nicht vergessen: Beide Monitore warten mit virtuellem Surround Sound über DTS auf.

Ab November 2021 sind der 329M1RV und der 279M1RV zu haben: Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.139,00 beziehungsweise 969,00 Euro.