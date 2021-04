MLB The Show 21: Ableger der Baseball-Simulation veröffentlicht – Freunde des US-Megasports Baseball können sich ab sofort über den neuen Ableger der Simulation „MLB The Show 21“ freuen. Die neue Baseball-Simulation lässt es dabei zu, dass man plattformübergreifend in Online-Partien gegeneinander antreten kann. Außerdem lassen sich die Speicherdaten dank plattformübergreifender Fortschritte bei einem Konsolenwechsel übertragen.

Eine der Neuheiten in „MLB The Show 21“ findet man derweil im „Road to the Show“-Modus, in dem man nun erstmals mit seinem selbsterstellten Charakter gleich zwei Rollen übernehmen kann. Im Detail könnt ihr als Schlagmann aber auch als Werfer das Spielfeld betreten. Zudem bietet der Modus ein überarbeitetes Spieler-Fortschrittsystem, das den Fokus auf Anpassungsfähigkeit und Vielfalt legt.

Darüber hinaus gibt es den sogenannten „Diamond Dynasty“-Modus, in dem man in Singleplayer- oder Online-Partien gegeneinander antritt. Zuvor baut man ein Team auf, das sich mit einer Auswahl aus über 150 Baseball-Legenden und eigenen Charakteren zusammenstellen lässt. Weitere Spieler und Inhalte wie Uniformen und Schläger-Skins können im Spielverlauf freigeschaltet werden.

Das ist aber noch nicht alles, denn mit dem „Stadium Creator“ kann man auf der PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S eigene Stadien bauen. Dazu stehen einem über 1.000 Requisiten zur Verfügung – beispielsweise Foul Poles, Gebäude oder Beschilderungen. Die Eigenkreationen lassen sich in den „Diamond Dynasty“- und Franchise-Modi verwenden.

„MLB The Show 21“ kann ab sofort im PlayStation Store erworben werden. Die Baseball-Simulation ist für die PlayStation 5 und PlayStation 4 sowie für die Xbox-Konsolen verfügbar.