Microsoft Gamepass: Das sind die neuen Spiele im September – Das Line-up für den Xbox Gamepass im September steht fest, wobei eine Reihe von hochkarätigen Titeln hinzugefügt werden. Während sich einige Spieler bereits im Early Access durch "Starfield" kämpfen, wird dieser Titel ab dem 6. September auch für alle Gamepass-Nutzer verfügbar sein. Darüber hinaus wird eine Vielzahl weiterer Titel in diesem Monat in die Bibliothek aufgenommen.

Neuzugänge im Gamepass diesen Monat:

"Gris" (Cloud, Konsole und PC)

"Age of Empires IV: Anniversary Edition" (Cloud und Konsole)

"Call of the Wild: The Angler"

"Humankind" (Cloud und Konsole)

Weitere Titel, die in den kommenden Tagen erwartet werden:

"Starfield" am 6. September (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

"Solar Ash" am 14. September (Cloud, Konsole und PC)

"Lies of P" am 19. September (Cloud, Konsole und PC)

Aktualisierungen und DLCs

Zwei große Updates wurden ebenfalls veröffentlicht:

"No Man's Sky: Echoes Update"

"Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island – The Quest for Guybrush"

Zusätzliche Vorteile und Quests für Gamepass-Nutzer

Für diejenigen, die nach noch mehr Angeboten suchen, gibt es spezielle Vorteile und Quests für Gamepass Ultimate-Abonnenten. Ein spezielles Angebot ist das "Minecraft Realms Plus"-Abonnement, das ab dem 5. September erhältlich ist.

Für Quest-Enthusiasten gibt es auch neue Herausforderungen:

Human Fall Flat (250 Punkte – Nur Ultimate) – Klettere 30 Meter

Among Us (5 Punkte) – Spiele "Among Us"

Schalte einen Erfolg frei (50 Punkte – Täglich) – Erfolg in einem Game Pass-Spiel erzielen

Abonnenten sollten beachten, dass am 15. September mehrere Spiele die Gamepass-Bibliothek verlassen werden. Dazu gehören "Amazing Cultivation Simulator" (PC), "Aragami 2" (Cloud, Konsole und PC), "Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition" (Cloud, Konsole und PC) und viele andere.