Microsoft Game Pass: Das sind die neuen Spiele für den August – Microsoft hat die Liste der Spiele veröffentlicht, die im August für den Game Pass verfügbar sein werden. Es gibt eine Reihe von Neuzugängen, die von leichten Wanderungen bis hin zu intensiven Schlachten reichen. Einige der Spiele sind bereits erhältlich, während andere im Laufe des Monats erscheinen werden.

Neue Spiele und DLCs für den Game Pass

"Celeste" ist bereits für Cloud, Konsole und PC verfügbar. "A Short Hike" wird ab dem 3. August verfügbar sein, gefolgt von "Broforce Forever" am 8. August und "Limbo" am 9. August. "Airborne Kingdom" wird am 10. August und "Everspace 2" am 15. August hinzukommen. Für diejenigen, die es verpasst haben, "FIFA 23" ist bereits über EA Play auf der Cloud verfügbar.

Außerdem ist das "Microsoft Flight Simulator World Update XIV: Central Eastern Europe" als DLC bereits erhältlich.

Ultimate Vorteile und Quests für Game Pass-Nutzer

Es gibt auch neue Vorteile und Quests für Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder. Das "PUBG Battlegrounds: 2023 Summer Pack" und das "Neverwinter: House Baerne Coupon Choice Pack" sind bereits verfügbar, während das "Phantasy Star Online 2 New Genesis: August Member Bonus" ab dem 2. August erhältlich sein wird.

Mitglieder können auch neue Quests im Xbox Game Pass-Bereich ihrer Konsole oder in der Xbox Game Pass Mobile App finden, wo sie Microsoft Reward-Punkte sammeln können. Quests beinhalten Aufgaben wie das Erzielen von fünf Multiplayer-Tötungen in "Halo: The Master Chief Collection" oder das Freischalten eines Erfolgs in einem Game Pass-Spiel.

Es gibt jedoch auch einige Spiele, die den Game Pass am 31. Juli verlassen werden.

Darunter befinden sich "Death Stranding" (PC), "Edge of Eternity" (Cloud, Konsole und PC), "Midnight Fight Express" (Cloud, Konsole und PC) und "Total War: Warhammer III" (PC).