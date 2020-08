Microsoft Flight Simulator im Test für PC: Der beste Flug-Simulator aller Klassen – Unter den Computer-„Spielen“ nahmen Flugsimulator schon immer eine Ausnahmestellung ein. Der Genre-Thron gehört dabei ohne jeden Zweifel dem „Flight Simulator“ von Microsoft. Nun erscheint der neueste Teil der Simulationsoberklasse – und der will durch verblüffend realistische Features überzeugen. Wir sind für euch ins Cockpit gestiegen und haben herausgefunden, ob der Jungfernflug geglückt ist. Spoiler-Alert: Ist er.

Darum geht es:

Mit einem Controller in der Hand ein Flugzeug in einem durchschnittlichen Videospiel zu steuern – kinderleicht. Doch tatsächlich zu fliegen, das Ballett tausender physikalischer Kräfte aus Schwerkraft, Abtrieb, Wind und unzähligen dynamischen Effekten zu spüren – und diese zu meistern:



Da sieht es schon anders aus. Genau diese Perfektion hat sich der „Microsoft Flight Simulator“ auf seine Schwingen und Ruder geschrieben. Was nicht heißt, dass es keinen Spaß macht. Im Gegenteil:

Wir erlernen, je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad und Einstellungen der Komplexität, wie man fliegt. Was die Knöpfe im Cockpit bedeuten, wofür die Anzeigen stehen und wie man Start und Landung meistert.



Kurz: Wir kommen dem echten Fliegen als Pilot einer Maschine so nahe, wie das überhaupt nur geht, ein umfangreiches Tutorial macht es möglich. Beim Flug wollen Fragen wie Sichtverhältnisse, Witterung wie etwa Regen oder Schnee, Tag oder Nacht berücksichtigt werden – ja selbst die Tatsache, dass man aus manchen Cockpits nur schwer über Nase und Propeller hinwegsehen kann.



Dies ist nicht eben bloß „ein Spiel“, der „Microsoft Flight Simulator“ trägt nach wie vor im Namen, was die Reihe seit dem ersten Teil 1982 ausmacht: die Simulation des Fliegens bis ins kleinste Detail.

Das ist gut:

Dies ist im aktuellen Ableger in einer nie da gewesenen Meisterschaft gelungen. Verantwortlich dafür zeichnen die Entwickler von Asobo („A Plague Tale: Innocence“), die sich auf traumhafte Grafik ja schon bei ihrem spielerischen Einstand verstanden.



Im neuen „Microsoft Flight Simulator“, der komplett auf eine Reihennummer verzichtet, haben sie diese Kunst zur Perfektion geführt. Dieses Spiel sieht aus wie gemalt, die Flugzeuge sind fotorealistisch, überzeugen im Cockpit wie auf der Außenhülle durch ein Aussehen, das einem die Schuhe auszieht. Vorausgesetzt, man hat die nötige Hardware für hohe Details:



Dann ist dies eines der schönsten Entertainment-Produkte, die wir je zuvor gesehen haben. Man muss Beleuchtung, Wolken, Lichtstimmungen und Flugzeuge selbst erlebt haben, um zu wissen, was wir meinen.



Verantwortlich dafür zeichnet ein brandneues System, bei dem das Spiel von Microsoft-Diensten Daten in Echtzeit streamt, so ihr es zulasst. Das Resultat: Fotorealistische Bodentexturen aus Satellitenaufnahmen, Echtzeitwetter – stürmt es in eurer Heimatstadt, könnt ihr abheben und live durch das tobende Unwetter fliegen, zum Beispiel.

Dies gilt nicht nur für die Grafik. Der Stream umfasst etwa auch sekundenaktuelle Flugdaten der ganzen Welt: Mehr als 40.000 echte Flughäfen wurden detailgetreu gestaltet und sind dort auf dem Globus, wo man sie erwarten darf.



In Echtzeit könnt ihr daher andere Maschinen, die sich gerade auf unserer echten Erde in Richtung von Urlaubsorten oder anderen Landeplätzen bewegen, auf der globalen Auswahlkarte vor dem Flug verfolgen – und zu einem Flug auf der gleichen Route starten.

Wie wäre es damit, einmal eure Verwandten einzuholen, von denen ihr wisst, dass sie gerade in einer Maschine sitzen – im 2020er „Microsoft Flight Simulator“ könnt ihr quasi nebenher fliegen.



Überfliegt ihr sanfte Hügelkuppen, seht ihr schon mal Tiere, düst ihr über euren Heimatort, könnt ihr Autos beim Fahren zuschauen oder euer Haus suchen. Es ist verblüffend, wie viel Detailreichtum in diesem Simulator steckt.



Die Hülle eures Flugzeugs, die Flügel, die Triebwerke – selbst der Regen im „Spiel“ ist geometrisch simuliert und alles verhält sich im Zusammenwirken von Tausenden von Kräften ultra-realistisch, wozu die mit authentischen Instrumenten ausgestatteten Cockpits natürlich beitragen.



Hier kann man mitten in der Nacht bei Sturm eine Instrumentenlandung durchführen und sich auf Authentizität verlassen. Realismus, der sich in Sachen Sounddesign fortsetzt – von den echten Propeller-, Turboprop- und Turbinengeräuschen über das Einziehen oder Ausfahren des Fahrwerks bis hin zum Bordfunk mit dem Tower: Alles klingt wie auf dem letzten Urlaubsflug.

Das ist weniger gut:

Realismus wie dieser hat seinen Preis. Das fängt bei der Festplattenkapazität an, der „Microsoft Flight Simulator“ ist datenhungrig. Über 100 Gigabyte an Platz wollen vollgeschaufelt werden – entweder über zehn Dual-Layer-DVDs bei der Ladenversion, oder per Download über den Windows Store/die Windows Xbox App.

Das Laden dauert, das Installieren noch länger – währenddessen ein Soundtrack vor sich hin düdelt, den wir beim besten Willen nicht abstellen konnten. Bei vier Stunden Installationszeit mit Dekompilation und Entpacken (auf einer rasend schnellen M2-SSD, wohlgemerkt) war das leicht irritierend.



Der Datenstream führt zudem dazu, dass die Standardversion des Spiels bei deaktivierter Online-Anbindung nicht ganz so schön aussieht, wenn es um generische Kartengebiete geht.

Die Partikeleffekte wie Schnee oder Regen sind fantastisch – wir hatten hier und da allerdings den Bug, dass es über Alaska im Inneren unseres vollkommen vereisten Flugzeugs plötzlich geschneit hat. Wir sind uns aber sicher, dass das noch per Update aus der Welt geschafft wird. Zudem nicht wirklich ein Negativpunkt, aber es muss erwähnt werden:

Der „Microsoft Flight Simulator“ ist kein Spiel, das man startet und loslegt. Er verlangt Beschäftigung und Einarbeitungszeit. Klar, man kann im einfachsten Modus starten und ein paar Rundflüge mit dem Xbox-Controller am PC wagen.

Doch dies ist eine echte Simulation, die dann gewinnt, wenn man sich mit ihr befasst und über Hardware wie Joystick, Ruderpedale sowie Schubkontrolle verfügt. Hat man die nicht, muss man sich erst recht mit dem Spiel auseinandersetzen:



Eine geradezu erschlagende Flut an Grafikeinstellungen will ebenso von Hand angepasst sein, wie die verschiedenen, hier den Rahmen sprengenden Optionen der Flugphysik. Stellt euch darauf ein, dass ihr euch Zeit nehmen müsst, um das Maximum herauszuholen. Apropos Maximum:

Die Standardversion des Speils muss mit zwei Handvoll Flieger vom kleinen Propeller-Brummer bis zur Chartermaschine auskommen, weitere könnt ihr zukaufen, erhaltet ihr je nach Version – oder sie werden von MS nachgereicht.



Der König unter den Flugsimulatoren – Wer die nötige Geduld und den Willen, das Fliegen zu erlernen mitbringt, wird auf eine Weise belohnt, die schnöder Text an dieser Stelle nicht glaubwürdig wiedergeben kann. Man muss es erlebt haben.

Der neue „Microsoft Flight Simulator“ ist eines der realistischsten und schönsten „Spiele“, die wir je „gespielt“ haben – so geht die vielzitierte Immersion! Grafik und Physik sind nicht nur eitles Blendwerk, sondern saugen euch förmlich hinein.

Wer sich auch nur im Ansatz für Flugzeuge interessiert und einen modernen, videospieltauglichen PC hat (der über guten Arbeitsspeicher und eine flotte Festplatte verfügen sollte), kommt am „Microsoft Flight Simulator“ nicht vorbei – und kann damit vielleicht auch ein bisschen der momentan belastenden Ausnahmesituation entschweben.



Doch Achtung: Fliegen macht hier süchtig!

Der neue „Microsoft Flight Simulator“ ist ab dem 18. August 2020 für Windows 10 über Windows Store, die Xbox App und als Ladenversion verfügbar. Eine Version des Spiels für die Xbox-Systemfamilie soll folgen.