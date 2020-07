Microsoft Flight Simulator: Trailer zeigt fotorealistische Grafik – Bei Microsofts Flugsimulator von einem „Videospiel“ zu sprechen, ist beinahe schon ein Sakrileg – seit vielen Jahren ist die Reihe als Bastion der professionellen Luftfahrt-Simulatoren nicht mehr wegzudenken. Im August erscheint mit dem „Microsoft Flight Simulator“ die neueste Version aus der Serie. Hier ist der Vorbesteller-Launch-Trailer dazu.

Was sich in den letzten Jahren schon abzeichnete, zementieren die Sequenzen aus dem Trailer kurz vor Erscheinen des „Microsoft Flight Simulator“ final: Selbst in Zeiten grafisch anspruchsvollster Spiele heutzutage setzt der Simulator in Sachen Optik, Präsentation, Physik und Detailverliebtheit neue Maßstäbe, bei denen einem die Kinnlade herunterklappt.

Verbunden mit Microsofts Suchmaschinen, Kartensoftware und Echtzeit-Wetterinformationen von „Bing“ fliegt ihr bei „Microsoft Flight Simulator“ genauso über unsere Welt, wie sie gerade ist, erlebt Regen, in dem jeder einzelne Tropfen simuliert ist, vollphysikalische, elastische Flugmaschinen und dürft euch auf einem lebendigen Erdball als Pilot versuchen.

Der wird zwei Millionen (!) echte Städte mit ihren Wahrzeichen sowie mehr als 40.000 Flughäfen bieten, während ihr euch im „Microsoft Flight Simulator“ an allem von kleinen Cessnas oder Pipers bis hin zu Jumbojets als Pilotenass bei gutem Wetter, im Sturm oder auf Nachtflügen am Steuerknüppel versuchen dürft.

Am 18. August 2020 ist es so weit, dann erscheint der „Microsoft Flight Simulator“ für Windows 10 PC. Nutzer von Xbox Game Pass für PC dürfen das Spiel schon in Teilen vorinstallieren. Besitzer der XBox One sowie der im Winter erscheinenden neuen Xbox Series Gerätefamilie sollen später bedient werden.