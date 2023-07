Microsoft-Deal kommt in Bewegung: Gericht gestattet Kauf von Activision Blizzard – Es ist ein Deal, der seit Monaten die Gemüter von Videospielern ebenso wie von Branchenvertretern und Führungskräften der Videospielwelt bewegt: Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, mit welcher der Megakonzern Riesenmarken wie „Call of Duty“, „Diablo“, „World of Warcraft“ oder auch „Candy Crush“ erhalten würde. Wettbewerbshüter wie auch Konkurrent Sony verzögern und kritisieren den Deal. Doch nun ist eine wichtige Gerichtsentscheidung gefallen.

So hat eine Richterin in San Francisco am Dienstag einen Antrag der US-Regierung zurückgewiesen, wonach die Übernahme durch Microsoft mit einer einstweiligen Verfügung blockiert werden sollte. Nunmehr erwägt Microsoft auch neue Zugeständnisse an die britische Wettbewerbsaufsicht namens CMA. Der Widerstand dieser Behörde ist das letzte Hindernis, bevor Microsoft in einer in der Videospielwelt beispiellosen Aktion für 69 Milliarden US-Dollar Activision Blizzard übernehmen würde.

Die Unternehmen hatten die Übernahme-Pläne Anfang 2022 verkündet

Eingangs erwähnte weltweite Videospiel-Zugpferde wie „Call of Duty“ sowie das noch immer extrem lukrative Mobilspiel „Candy Crush“ und die Welten dieser Markenrechte stünden dann unter der Kontrolle des Xbox-Konzerns. Mitbewerber Sony fürchtet eine Monopolstellung, die noch dazu bestimmte Spielreihen für immer von der Playstation fernhalten könnte. Bei der US-Wettbewerbsaufsicht FTC wurde im Dezember Klage gegen den Deal eingereicht, dort teilt man die Ansicht, dass Microsoft zu viel Marktmacht erhalten könnte.

Dem hat Richterin Jacqueline Scott Corley nun widersprochen, ihrer Entscheidung zufolge habe die FTC keinen ausreichenden Beleg für die Rechtfertigung einer einstweiligen Verfügung geliefert. Es kann noch Monate dauern, bis das Hauptverfahren zur FTC-Klage abgeschlossen ist. Microsoft könnte den Deal jetzt jedoch dennoch über die Bühne bringen.

Das Thema wird weltweit heiß diskutiert:

So legten zuletzt im April Kartellwächter aus Großbritannien Einspruch gegen die Transaktion ein. Gegen dieses Veto erhoben wiederum Microsoft und Activision Blizzard ihrerseits Einspruch, begannen ein Widerspruchsverfahren. Auf Antrag sämtlicher Beteiligten wurde dieses nunmehr im Zuge neuer Verhandlungen pausiert. Zugestimmt haben dem Deal hingegen die Kartellwächter der EU-Kommission, wenn auch unter Auflagen.

Ursprüngliche Frist für den Abschluss der Transaktion seitens der beiden Unternehmen war der 18. Juli. Nun kann ein neuer Termin vereinbart werden, der jedoch auch neue Verhandlungen zu etwaigen neuen Bedingungen bedeuten könnte. Als die Gerichtsentscheidung gefallen war, verzeichnete die Aktie von Activision Blizzard einen Sprung von über zehn Prozent.

Sorgen der Konkurrenz

Nicht nur Sony, auch einige der Aufsichtsbehörden äußerten Bedenken, dass aufgrund des Microsoft-Deals die großen Kracher von Activision Blizzard aus den genannten Reihen, insbesondere „Call of Duty“, in absehbarer Zeit nur noch auf den Microsoft-Plattformen wie Xbox sowie Battlenet zu finden sein könnten. Konkrete Bedenken: Dass man Konkurrenten wie Sony mit ihrer Playstation von solchen großen Marken absichtlich fernhalten könnte.

Microsoft sicherte der Konkurrenz zu, dass die Spiele noch mindestens zehn Jahre auch bei Sony oder Nintendo sowie weiteren Webdiensten zu finden sein werden.

Quelle: t3n.de