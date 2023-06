"Meisterdetektiv Pikachu" kehrt zurück: Releasetermin für Nintendo Switch enthüllt – The Pokémon Company International und Nintendo haben gestern in einer Nintendo Direct-Präsentation bekannt gegeben, dass der beliebte Detektiv "Meisterdetektiv Pikachu" voraussichtlich am 6. Oktober 2023 exklusiv für Nintendo Switch zurückkehren wird. Gleichzeitig wurden weitere Informationen zu "Der Schatz von Zone Null", den herunterladbaren Inhalten für die Pokémon-Spiele "Karmesin" und "Purpur", enthüllt.

Im neuen Spiel dreht sich erneut alles um "Meisterdetektiv Pikachu", den liebenswerten und kaffeevernarrten Detektiv, sowie seinen treuen Partner Tim Goodman. Gemeinsam stellen sie sich der Aufgabe, eine Reihe rätselhafter Vorfälle in Ryme City zu untersuchen, einem Ort, an dem Menschen und Pokémon Seite an Seite leben.

Der Schauplatz: Midoriya, das Dorf in der Kitakami-Provinz

Im ersten Teil, "Die Türkisgrüne Maske", führt die Reise der Spieler nach Midoriya, einem malerischen Dorf in der Kitakami-Provinz. Das Gemeindehaus mitten in Midoriya dient als öffentlicher Treffpunkt, an dem die Bewohner zusammenkommen und sich austauschen können. Es dient den Spielern auch als Basis für ihren Schulausflug. In der Nähe befindet sich ein gemütlicher Gemischtwarenladen, und am Stadtrand eröffnet sich ein beeindruckender Ausblick auf die wunderschöne Landschaft und die Reisfelder der Provinz.

Einzigartige Biome in "Die Indigoblaue Scheibe"

Im zweiten Teil, "Die Indigoblaue Scheibe", besuchen die Spieler im Rahmen eines Schüleraustauschs die renommierte Blaubeer-Akademie. Dort erwartet sie die faszinierende Tera-Kuppel, eine Einrichtung mit verschiedenen Ökosystemen als Lebensraum für Pokémon. Diese weltberühmte Unterwasser-Naturpark wurde geschaffen, um talentierten Trainern weitere Lernmöglichkeiten zu bieten. Die Tera-Kuppel besteht aus vier einzigartigen Arealen, von denen jedes ein eigenes Klima und Ökosystem aufweist. Der künstliche Himmel, der an Decke und Wände projiziert wird, ändert sich je nach Tageszeit und Wetter. Zudem wird die Temperatur in jedem Bereich sorgfältig reguliert, was zu einer Vielfalt an Pokémon in den verschiedenen Gebieten führt.

Neue Personen enthüllt

Im Rahmen des Schüleraustauschs an der Blaubeer-Akademie werden die Spieler zahlreichen neuen Personen begegnen. Dazu gehören Cyano, der Gründer und Direktor der Blaubeer-Akademie, sowie die aufgeweckte Schülerin Tara. Cyano besucht Paldea, nachdem er Gerüchte über den Hauptcharakter und seine Abenteuer gehört hat, um ihn zum Schüleraustausch an seine Institution einzuladen. Es scheint, dass Cyano und Direktor Clavel sich bereits seit langer Zeit kennen. Tara ist eine zuverlässige Schülerin im zweiten Jahr an der Blaubeer-Akademie und führt die Spieler bei ihrer Ankunft durch die Akademie.

Editionsspezifische Pokémon

In "Der Schatz von Zone Null" werden bestimmte Pokémon-Arten nur in den herunterladbaren Inhalten für eine der beiden Spieleditionen vorkommen. Spieler, die "Pokémon Karmesin" wählen, können beispielsweise auf Skorgla treffen, während Spieler von "Pokémon Purpur" die Gelegenheit haben werden, Griffel zu begegnen.