Mehr als eine Million Mal verkauft: "Remnant 2" erreicht wichtigen Meilenstein – Die erfolgreiche Videospielreihe "Remnant" hat laut Gearbox Publishing einen neuen Höhepunkt erreicht. Der neueste Titel in der Reihe, "Remnant II", wurde bereits über eine Million Mal auf den Plattformen PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 verkauft. Dieser Verkaufserfolg stellt einen Rekord in der Geschichte der Franchise dar, da "Remnant II" die Anzahl der gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spieler zum Veröffentlichungszeitpunkt im Vergleich zum Vorgänger "Remnant: From the Ashes" verdoppeln konnte.

David Adams von Gunfire Games zeigte sich begeistert von der positiven Resonanz auf "Remnant II". Die Entwickler freuen sich, dass ihre jahrelange harte Arbeit von den Spielern so gut aufgenommen wurde. "Wir sind sehr dankbar für alle, die uns geholfen haben, diesen bemerkenswerten Meilenstein zu erreichen", sagte Adams und betonte den Einsatz und die Leidenschaft, die in die Entwicklung des Spiels eingeflossen sind.

Gunfire und Gearbox: Zusammenarbeit für den Erfolg von "Remnant II"

Yoon Im von Gearbox Publishing äußerte ebenso seinen Stolz auf das erfolgreiche Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Gearbox Publishing und dem Gunfire-Team. "Remnant II" hat sowohl in kommerzieller Hinsicht als auch bei den Kritikern die Erwartungen übertroffen. Im dankte der "Remnant"-Community für ihre Unterstützung und begrüßte die neuen Mitglieder, die sich in der letzten Woche der Spielergemeinschaft angeschlossen haben.

Im Spiel "Remnant II" liegt das Schicksal der letzten Überlebenden der Menschheit in den Händen der Spieler. Das Spiel hat sich von seinen Ursprüngen zu einem kooperativen Survival-Shooter weiterentwickelt und bietet dabei brandneue Welten, die vor tödlichen Überraschungen und Begegnungen nur so wimmeln. Mit einem erweiterten Klassensystem und einer Vielzahl an Waffen, Rüstungen und speziellen Anpassungen können die Spieler ihren eigenen Stil definieren. Ziel ist es, die Herausforderungen zu meistern und das drohende Aussterben der Menschheit abzuwenden.

"Remnant II", das eine USK-16-Bewertung erhalten hat, ist auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.