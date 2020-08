Medal of Honor: Above and Beyond

Medal of Honor: Above and Beyond: Trailer zum spektakulären VR-Shooter – Welcher Shooter-Fan erinnert sich nicht an die ikonische „Medal of Honor“-Reihe. Nun im Jahre 2020 angekommen, erscheint mit „Medal of Honor: Above and Beyond“ ein wahrlich spektakulärer Ableger: Als VR-Shooter, der euch wortwörtlich mitten ins Kriegsgeschehen wirft. Dazu haben Respawn Entertainment nun auch einen neuen Trailer veröffentlicht, der für offene Münder bei allen Fans der Reihe sorgt.

Die Macher gewähren im Trailer einen ausführlichen Einblick in das Spiel, dessen Einzelspielerkampagne auf wahren Begebenheiten des Zweiten Weltkrieges basiert. Mit „Medal of Honor: Above and Beyond“ kehrt das Franchise zu seinen Wurzeln zurückkehrt und präsentiert das Ganze mit einem einzigartigen VR-Gameplay.

So schlüpft ihr direkt in die Stiefel eines Pioniers, der vom OSS angeworben wird. Das Office of Strategic Services war der Vorgänger der heutigen CIA und im Zweiten Weltkrieg mit der Spionage und Sabotage hinter feindlichen Linien beauftragt. An der Seite von neuen und bereits bekannten Charakteren der „Medal of Honor“-Reihe erlebt ihr Missionen, die euch nach Tunesien und quer durch Europa führen, währenddessen ihr an einigen der wichtigsten Momente des Krieges teilnehmt.

Hier zeigt sich auch, dass die Zusammenarbeit mit Oculus von Facebook Früchte getragen hat, mit dem Erschaffen authentischer Schauplätze des Krieges, die man als Spieler auf bisher nie dagewesene, filmreife und immersive Weise erlebt. Zudem haben Respawn mit Veteranen des Zweiten Weltkriegs zusammengearbeitet, um sich von ihrer fesselnden Geschichte inspirieren zu lassen und die geschichtlichen Ereignisse authentischer darstellen zu können.

„Medal of Honor: Above and Beyond“ erscheint Ende 2020 exklusiv für Oculus Rift.