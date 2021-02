Bioware hat mit „Mass Effect“ eine Game-Reihe erschaffen, die heute zu den Scifi-Action-Rollenspiel-Highlights zählt. Die ersten drei Teile der umjubelten Weltraumsaga sind wahre Genregiganten. Zur Freude aller Fans dürfen Spieler bald erneut, wahlweise als männlicher oder weiblicher Charakter, in die Haut von Commander Shepard schlüpfen.

Denn Bioware schickt euch mit dem Remaster „Mass Effect Legendary Edition“ zurück auf die Normandy. Jetzt gibt es auch den offiziellen Reveal-Trailer zur rundum aufpolierten Neuauflage in bester 4k-Optik. Im Detail umfasst die „Mass Effect Legendary Edition“ alle Einzelspieler-Basisinhalte sowie mehr als 40 Story-, Waffen- und Panzerungs-DLCs aus „Mass Effect“, „Mass Effect 2“ und „Mass Effect 3“.

Außerdem wird euch wie gesagt ermöglicht, die Legende von Commander Shepard in 4K Ultra HD mit HDR zu erleben. Mac Walters, seines Zeichens Project Director der „Mass Effect Legendary Edition“ und Lead Writer der ursprünglichen Trilogie bei BioWare: „Es war wirklich eine unglaubliche Reise, die Geschichten, Charaktere und ikonischen Momente der Mass-Effect-Trilogie noch einmal neu zu betrachten, um das Erlebnis für die modernen Plattformen zu verbessern und dabei gleichzeitig die Atmosphäre des Originals zu erhalten. […]

Ein Remaster für ein Spiel zu erstellen, ist ein unglaublich zeitaufwendiges Unterfangen, ganz zu schweigen von drei Spielen mit mehr als 100 Stunden Gameplay. Doch wir wollten das für unsere Fans sowie eine neue Generation von Spielern tun, die nun zum ersten Mal in die legendäre Geschichte von Shepard eintauchen können.“

Insbesondere optisch werdet ihr „Mass Effect“ in einem ganz neuen und vor allem modernen Licht erleben können, was euch zugleich eine neue Immersion ermöglicht. Dazu gehören überarbeitete Charaktermodelle, zehntausende Texturen in höherer Auflösung, Verbesserungen an Shadern und visuellen Effekten, Beleuchtung, dynamischen Schatten, volumetrischen Elementen und Tiefenschärfe. Zudem wurden alle Zwischensequenzen verbessert.

Das ist aber noch nicht alles, auch wurden Kämpfe und Erkundung durch Verbesserungen in den Bereichen Zielen, Truppenkontrolle und -verhalten, Mako-Steuerung und Kameraführung modernisiert. Darüber hinaus bietet die „Mass Effect Legendary Edition“ eine Charaktererstellung mit vereinheitlichten Optionen für alle drei Spiele und wird komplettiert durch verbesserte und erweiterte Auswahl für Haare, Makeup und Hautfarbe.

Die „Mass Effect Legendary Edition“ ist ab dem 14. Mai 2021 weltweit auf PC via Origin und Steam sowie auf PlayStation 4 und Xbox One mit Aufwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.