Mass Effect Legendary Edition im Test – Ab sofort gibt es mit der „Mass Effect Legendary Edition“ für alle Fans die Möglichkeit, in einer modernisierten Version die ersten drei Teile der epischen Scifi-Action-Rollenspielreihe erneut zu erleben. Gleichzeitig ist das Remaster der Trilogie ebenfalls eine gute Sache für alle Neueinsteiger, sich wahlweise als männlicher oder weiblicher Commander Shepard in die legendäre Weltraumsaga zu stürzen. Wir haben uns mit der „Mass Effect Legendary Edition“ noch mal auf das altgediente Raumschiff Normandy begeben und verraten euch, wieso das Remaster ein echter Kracher geworden ist, der jeden Fan begeistern wird.

Darum geht’s:

Im Detail umfasst die „Mass Effect Legendary Edition“ alle Einzelspieler-Basisinhalte sowie mehr als 40 Story-, Waffen- und Panzerungs-DLCs aus „Mass Effect“, „Mass Effect 2“ und „Mass Effect 3“. Außerdem könnt ihr die Legende von Commander Shepard in 4K Ultra HD mit HDR zu erleben, was sowohl auf Konsole als auch dem PC überragend ausschaut.

„Mass Effect“ spielt gegen Ende des 22. Jahrhunderts. Mittlerweile ist die Menschheit auf der intergalaktischen Karte präsent. Denn nach dem Fund von außerirdischer Technologie auf dem Mars, ist es ihr möglich, durch den Masse-Effekt interstellare Reisen durchzuführen. In der Galaxie traf man daraufhin auf große nichtmenschliche Gemeinschaften inklusive etlicher raumfahrender Spezies.

Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Haut von Commander Shepard und müssen sich einem überlegen scheinenden Feind stellen, der die Völker der Milchstraße bedroht. Damit beginnt ein episches Abenteuer, das sich über drei Teile zieht und Shepard in sämtlichen Belangen an seine Grenzen bringt. Aber man ist nicht alleine, sondern versammelt im Verlauf der Trilogie treue Gefährten und Freunde um sich.

Damals wie heute machen die stimmige, dichte und handlungsreiche Science-Fiction-Geschichte, die cineastisch extravagante Inszenierung, die tiefgängig geschriebenen Charaktere und seine einmalige Atmosphäre „Mass Effect“ aus – ein wahrer Genreprimus, was die „Mass Effect Legendary Edition“ einmal mehr unterstreicht!