Marvel’s Blade: Ankündigung und Trailer zur Vampirjäger-Action – Während den gestrigen Game Awards 2023 enthüllte Arkane Lyon, das Studio hinter den gefeierten Titeln wie „Deathloop“ und „Dishonored“, ihren neuesten Zugang in ihrem Gaming-Portfolio. Dieses Mal tauchen sie in die Welt von Marvel ein, genauer gesagt, in die dunklen Straßen von Paris mit ihrem neuesten Spiel: „Marvel’s Blade“, zu dem nun auch der Ankündigungs-Trailer erschienen ist.

Arkane Lyons „Marvel’s Blade“ markiert eine überraschende Abkehr von ihren typischen First-Person-Spielen, indem es ein Third-Person-Einzelspieler-Erlebnis bietet. Statt der vertrauten amerikanischen Großstadt-Szenerie, führt „Marvel’s Blade“ die Spielerinnen und Spieler in das Herz von Paris. Bill Rosemann, VP und Creative Director bei Marvel Games, betonte die Bedeutung dieser Zusammenarbeit mit Arkane Lyon, besonders im Hinblick auf das 50-jährige Jubiläum von Blade.

Kampf gegen nächtliche Bedrohungen

Diese Partnerschaft verspricht, die Grenzen des Spieldesigns und der Innovation zu erweitern, während sie gleichzeitig eine originelle Geschichte und das fesselnde Gameplay bietet, für das Arkane Lyon bekannt ist. Dinga Bakaba, Game Director bei Arkane Lyon, spricht von einer persönlichen Verbindung zu Blade als einem Charakter mit gemischter Herkunft. Diese persönliche Ebene könnte ein tiefgehendes und nuanciertes Verständnis des Charakters in das Spiel einbringen.

Die Handlung von „Marvel’s Blade“ führt die Spielerinnen und Spieler in einen unter Quarantäne gestellten Teil von Paris, der sich inmitten einer übernatürlichen Krise befindet. Die Stadt, bekannt als die Stadt der Lichter, wird von Vampiren heimgesucht, was eine einzigartige Herausforderung und ein frisches Setting für das Gameplay bietet. Die Beschreibung des Spiels deutet darauf hin, dass der Kampf gegen diese nächtlichen Bedrohungen ein zentrales Element des Spielerlebnisses sein wird.

„Marvel’s Blade“ soll den Fokus auf stilvolle Ästhetik, von Blades Trenchcoat bis zu seiner ikonischen Sonnenbrille, und einer Verpflichtung zu innovativem Gameplay legen. Somit sollen sowohl Fans von Arkane Lyon als auch Marvel-Enthusiasten begeistert werden. Die Kombination von Arkanes Expertise in der Spieleentwicklung und der reichen Geschichte des Marvel-Charakters Blade könnte ein spannendes Spielerlebnis schaffen.