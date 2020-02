Autor: Bernhard Trecksel

Marvel's Avengers: Trailer für PS4, Xbox One und PC – Fans, die das Marvel-Universum nicht nur in den Comics sowie den enorm beliebten Kinofilmen feiern, bekommen bald auch neues Heldenfutter im Videospielformat. Mit „Marvel's Avengers“ kündigt sich eine potenzielle Action-Adventure-Granate an. Nun ist ein Trailer erschienen, der die entfesselten Kräfte der Avengers feiert.

Einen Wermutstropfen gibt es für alle, die sich auf „Marvel's Avengers“ gefreut haben: Eigentlich sollte das Spiel Anfang Mai erscheinen, unlängst wurde der Titel jedoch auf den Spätsommer verlegt. Tut der Sache aber keinen Abbruch, Spiele, an denen länger gearbeitet wird, laufen bekanntermaßen in der Regel hinterher auch runder. An „Marvel's Avengers“ werkeln freilich keine Anfänger.

Das Spiel stammt vom traditionsreichen Studio Crystal Dynamics, das Videospielfans vor allem als Macher der „Tomb Raider“-Reihe kennen. Geballte Erfahrung im Genre, die dem Spieler sicher große Freude machen wird, wenn er in Gestalt von Charakteren wie Hulk, Black Widow, Iron Man, Thor, Captain America oder Ms. Marvel unterwegs ist und bei „Marvel's Avengers“ deren Kräfte entfesselt.

„Marvel's Avengers“ wird am 4. September 2020 für PlayStation 4, XBox One, Stadia sowie Windows PC erscheinen.