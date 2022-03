Rollenspiel-Highlight, Marvel-Kracher und mehr: Ab März neu im Xbox Game Pass – Für Xbox- und Windows-PC-Spieler mit Xbox-App sowie Cloud-Gamer stellt er jeden Monat einen Mehrwert dar: der Xbox Game Pass. Microsofts Abomodell, bei dem Zocker für einen vergleichsweise geringen Betrag monatlich mit einer Flut von teils nagelneuen Spielen förmlich überhäuft werden, liefert auch im März ab: Der „Microsoft Flight Simulator“ ist nun über Cloud verfügbar und kann so mit einer Vielzahl von Geräten gespielt werden, einen Indiehit und einen Marvel-Kracher und Fan-Favoriten gibt es auch.

In „FAR: Changing Tides“ seid ihr in der Seitenansicht unterwegs, um mit einem selbstgebauten Wasserfahrzeug eine überflutete Welt zu erkunden und Rätsel zu lösen. Das Spiel ist ab jetzt für PC, Konsole und Cloud verfügbar, ebenso wie die Cloud-Version des „Microsoft Flight Simulators“. Am 3. März bekommen Rollenspiel-Fans auf Konsole und Rechenknecht mit „Lightning Returns: Final Fantasy XIII“ ein Highlight aus der Traditionsmarke spendiert.

Am 10. März steigt dann ein weiteres Schwergewicht mit ein: „Marvel’s Guardians of the Galaxy“. Der 3rd-Person-Shooter konnte 2021 Kritik und Fans gleichsam mit seinem Mix aus einer mitreißenden Geschichte, abgefahrenen Schauplätzen und irren Dialogen mit seinem Team von Antihelden überzeugen – Game-Pass-Abonnenten spielen es am 10. März via Cloud, Konsole und PC. Ein weiteres Highlight an dem Termin: Der Indie-Hit „Kentucky Route Zero“ vpn Annapurna Interactive, ein Roadmovie zum Mitspielen.

Wer gerne den Rasen mäht (soll es ja geben), darf sich am 10. März über den „Lawn Mowing Simulator“ freuen – und nun auch virtuell den Zweitakter anwerfen. An dem Termin erscheint auch „Young Souls“ für Cloud, Konsole und PC. Für Weltraum-Jünger gibt es mit dem „Sentinel Update“ ab jetzt mehr Futter für das bereits im Game Pass vorhandene „No Man’s Sky“. Der DLC erlaubt euch die Adoption einer eigenen KI-Drohne, gewährt euch neue Waffensysteme und Taktiken.

Doch es müssen auch Spiele weichen – bis zum 15. März habt ihr noch Zeit, sie durchzuzocken: Das Meisterwerk „NieR: Automata“, „PHOGS!“, das Action-Rollenspiel „Torchlight III“ sowie das „Soulslike“-inspirierte „The Surge 2“ verlassen den Game Pass Mitte März, also eilt euch, falls ihr sie noch mitnehmen möchtet. Übrigens: eine Übersicht, was im Februar so alles auf den Game Pass gekommen ist, findet ihr im Anschluss.