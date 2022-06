Der Ball rollt wieder im Pilz-Königreich – in Mario Strikers: Battle League Football, das für Nintendo Switch erschienen ist. Darin treten die Spieler in Strike an: einem turbulenten 5-gegen-5-Spiel, bei dem lästige Regeln ins Aus gekickt werden. Was bei diesem fußballähnlichen Sport zählt, ist der Wille zum Sieg – und die Fähigkeit, den Ball im wilden Treiben auf dem Platz treffsicher ins gegnerische Tor zu befördern.

Mario, Peach, Donkey Kong, Toad und weitere bekannte Gesichter aus dem Pilz-Königreich stehen den Spielern zur Auswahl, wenn sie lokal oder online spannende Matches mit bis zu acht Teilnehmer austragen. Auf dem Platz haben sie viele verschiedene Möglichkeiten. So können sie etwa Team-Tacklings nutzen, um Gegner geschickt zu Fall bringen oder eigenen Teammitgliedern mit einem gezielten Schubser einen Temposchub zu verpassen. Gelingt es ihnen, eine Strike-Kugel zu schnappen, können sie zudem einen besonders spektakulären Hyperschuss einsetzen. Geht dieser ins Netz, erzielen sie mit einem Treffer gleich zwei Tore.

Eine weitere Besonderheit bei Strike: Fouls und Regeln gibt es hier nicht, und aufs Pfeifen wird gepfiffen. Doch wo es derart rustikal zugeht, kommt es natürlich auch auf das richtige Equipment an. Dafür steht Spielern unterschiedliche Ausrüstung zur Auswahl. Versehen sie damit ihre Charaktere, verändert sich nicht nur deren Aussehen, sondern auch ihre Werte. So können sie etwa die Kraft von Toad erhöhen, damit er besser gegen Tacklings gewappnet ist, oder dem eher trägen Bowser einen höheren Tempo-Wert verpassen – und so ihr ganz individuelles Team zusammenstellen.

Ehrgeizige Sportler können ihre Fähigkeiten außerdem im Strikers-Club unter Beweis stellen. In diesem Online-Modus dürfen sie eigene Clubs mit bis zu 20 Mitgliedern gründen und ihr Stadion, Club-Outfit und Logo gestalten. Alternativ können sie auch einem bereits bestehenden Club beitreten. Das eröffnet ihnen die Möglichkeit, gegen andere Teams anzutreten und Punkte zu sammeln, um am Ende der einwöchigen Saisons womöglich in eine höhere Liga aufzusteigen.

Also, der Anpfiff für Mario Strikers: Battle League Football erfolgt heute und verspricht zahllose spannende Matches!

WIR VERLOSEN FOLGENDE PREISE:



1. Preis:

1x Nintendo Switch Lite

1x Mario Strikers: Battle League Football (Switch)



2.-3. Preis:

1x Mario Strikers: Battle League Football (Switch) UM AN DER VERLOSUNG TEILZUNEHMEN, BEANTWORTET FOLGENDE FRAGE:

Wie viele Spieler spielen in einem Match gegeneinander?

A) 11 gegen 11

B) 5 gegen 5



Schickt die Antworten zusammen mit eurer Anschrift, eurer Telefonnummer und Alter mit dem Betreff "Mario Strikers: Battle League Football - Gewinnspiel" an [email protected] .