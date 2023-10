"Lords of the Fallen"

"Lords of the Fallen": Launch-Trailer veröffentlicht – HEXWORKS, ein Tochterstudio von CI Games, hat kürzlich den offiziellen Launch-Trailer für das Videospiel "Lords of the Fallen" vorgestellt. Dieser Titel ist als kompletter Reboot des Franchise konzipiert und wird am 13. Oktober auf verschiedenen Plattformen wie PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar sein.

Das Spiel versetzt die Spieler in die Rolle eines Dark Crusaders, der durch die Welten Axiom und Umbral navigiert, auch als die Welten der Lebenden und der Toten bekannt. Ihr Hauptziel ist es, die Wiederauferstehung des gefährlichen Dämonenkönigs Adyr zu verhindern.

Als ausgerüstete Dark Crusader benutzen die Spieler magische Lampen, die es ihnen ermöglichen, zwischen den beiden Welten zu wechseln und eine Vielzahl von starken Gegnern und furchterregenden Monstrositäten zu bekämpfen. Das Spiel bietet auch einen Co-op-Modus, der es den Spielern erlaubt, sich zu jedem Zeitpunkt des Spiels mit Freunden zu verbünden und gemeinsam zu kämpfen.

Für diejenigen, die an einer Vorbestellung von "Lords of the Fallen" interessiert sind, stehen drei verschiedene Editionen zur Verfügung: Standard, Deluxe und Collector's Edition. Die Collector's Edition enthält ein besonderes Sammlerstück, nämlich eine 19-Zentimeter-Statue des Dark Crusaders.

Insgesamt wird "Lords of the Fallen" am 13. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen und bietet sowohl Einzelspieler- als auch Mehrspieleroptionen an. Der offizielle Launch-Trailer gibt Interessierten bereits jetzt einen Vorgeschmack auf das, was sie im Spiel erwartet.