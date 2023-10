„Lords of the Fallen“ im Test für PS5 und Xbox Series X

„Lords of the Fallen“ im Test für PS5 und Xbox Series X: Als CI Games im Jahr 2014 das erste und damals noch von Deck 13 entwickelte „Lords of the Fallen“ veröffentlichte, steckte das Soulslike-Genre noch in den Kinderschuhen. Entsprechend begrenzt war die Käuferschicht und gleichermaßen mutig der Versuch, zu dieser Zeit einen „Dark Souls“-Klon zu entwickeln. Letztlich scheiterte das Spiel aber nicht an der starken Konkurrenz, sondern vor allem an sich selbst. Denn: Ein gutes Soulslike erfordert Perfektion – und das erste „Lords of the Fallen“ war alles andere als perfekt.

Inzwischen ist das Genre aufgeblüht: Wegweisende Titel wie „Elden Ring“ oder auch kleinere Produktionen wie das jüngst erschienene „Lies of P“ verkaufen sich prächtig, die Zockergemeinschaft giert nach mehr. Die ideale Zeit, dachte man sich bei CI Games wohl also, um einen neuen Anlauf mit einem neuen Entwickler zu wagen.

Diesmal durften nun also HexWorks ran, wo man sich nicht einfach mit einem schnöden Upgrade des neun Jahre alten Originals zufriedengeben wollte, sondern die Marke soweit auf links drehte, bis lediglich noch der Name und das zugrundeliegende Universum übrig blieben.

So geht es zwar abermals um den Dämonenfürsten Adyr, der nach einer 1.000-jährigen Verbannung die Welt von Axiom erneut mit seinen Heerscharen überkommt, Vorkenntnisse des Erstlings sind aber nicht vonnöten. Als Teil einer Vereinigung von heiligen Wächtern ist es an uns, fünf Leuchtfeuer zu reinigen, um die endgültige Rückkehr von Adyr zu verhindern.

Zweiklassen-Lore

Wer tiefer in die Lore eintauchen möchte, findet im Spiel weitere Informationen anhand von Item-Beschreibungen – bei weiten nicht die einzige Idee, die „Lords of the Fallen“ von den genrebegründenden Werken aus dem Hause From Software übernimmt. Jedoch offenbaren sich diese Texte lediglich, wenn man in dem Rollenspiel eine bestimmte Wertstufe in einem der charakter- und klassenformenden Aspekte erreicht hat, was eine fragwürdige Einschränkung darstellt. Als reiner Krieger ohne Magiebezug bleiben einem diese Story-Häppchen nämlich verborgen.

Ebenfalls den Genrekonventionen entsprechend ist der Weg zu den Leuchtfeuern gepflastert mit Leichen – vor allem unseren. Denn „Lords of the Fallen“ ist ein gnadenlos schweres Spielerlebnis, welches sich mit aller Macht gegen unser Vorankommen stemmt. Jeder Standardgegner kann uns aus den Socken hauen, die Bosse prügeln uns in einem Stakkato von Attacken quer durch die Arena, und wer sich nicht konzentriert, verliert all seine mühsam gesammelten Erfahrungspunkte.

Diese verlieren wir typischerweise nach unserem Ableben, haben aber die Chance, sie wiederzugewinnen, wenn wir unbeschadet den Ort unseres Todes erneut erreichen. Nun kann es aber auch sein, dass sich ein Feind die Punkte geschnappt hat, den es zunächst zu besiegen gilt. Blöd also, wenn es ausgerechnet der keulenschwingende Berseker ist, der uns zuvor schon mal kleingefaltet hat.

Doch auch wir sind durchaus wehrhaft und können uns in einem Editor mit unserem selbstgestalteten Charakter zu Beginn für eine Klasse entscheiden, die mit einem festgelegten Punkteset und einer passenden Startausrüstung daherkommt. Schwertschwinger mit Schild sind eine gute Wahl für Anfänger, Speerträger erfordern präzises Kampfgeschick, als Verdammter geht man gar gänzlich unbeschrieben in die Welt.

Im Laufe des Spiels lässt sich aber jede Figur letztlich komplett umformen, denn Rüstungen und Waffen gibt es in Hülle und Fülle. So natürlich auch die nötigen Erfahrungspunkte, um in den Bereichen aufzusteigen, die für bestimmte Waffen und Zauber notwendig sind – so man es denn schafft, diese heil zu einem in der Welt verteilten Rastpunkte zu bringen, die hier „Überreste“ genannt werden.

Unsere ersten Schritte erinnern dann auch frappierend an ein typisches From-Software-Souls.

Die Welt hat ein düster-melancholisches Dark-Fantasy-Setting, wir eine begrenzte Anzahl an Heilungen, die an einem Rastpunkt wieder aufgefüllt werden, was jedoch auch sämtliche Standardgegner respawnen lässt. Nach einem Tutorial treffen wir auf einen zu diesem Zeitpunkt noch viel zu starken Boss, der uns nahezu unweigerlich das Leben nimmt. Das ergibt im Zuge der Einführung jedoch durchaus Sinn, denn was den Tod betrifft, haben sich die Macher von HexWorks etwas Eigenes einfallen lassen.

In „Lords of the Fallen“ durchschreiten wir nämlich nicht nur die Welt von Axiom, sondern auch ihren Gegenpart Umbral. Das äußert sich dergestalt, dass wir jederzeit eine magische Laterne heben können, die uns einen Blick in die gigereske Welt der Toten gewährt. Dabei erhaschen wir nicht nur einen verstörend-faszinierenden Blick auf groteske Architektur, die wie aus Knochen und undefinierbaren Organen gemacht scheint, oder gigantische Entitäten, die bizarr ineinander verschlungen den Horizont vereinnahmen, wir machen auch Brücken sicht- und sogar begehbar, die in Axiom nicht vorhanden sind oder laufen mit gehobener Laterne einfach durch zuvor unpassierbare Gitterstäbe.