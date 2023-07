„Lords of the Fallen“

„Lords of the Fallen“: Neuer Gameplay-Trailer enthüllt – Hexworks, ein Studio von CI Games, hat einen neuen Gameplay-Trailer für das Dark-Fantasy-Action-RPG "Lords of the Fallen" veröffentlicht. Dieser enthüllt beeindruckende 20 Minuten des Spiels und gibt einen tieferen Einblick in die erwartete Neugestaltung der Spielreihe, die am Freitag, den 13. Oktober, veröffentlicht wird. Vorbestellungen für das Spiel, das auf PC, PS5 und Xbox Series X|S erhältlich sein wird, sind ab sofort möglich.

Neue Details und Funktionen enthüllt

Die 20-minütige Präsentation bietet eine Tour durch die vielfältige und düstere Welt des Spiels. Sie umfasst die verschiedenen Umgebungen, durch die die Spieler auf ihrer epischen Suche, den Dämonengott Adyr zu stürzen, reisen werden. Im Spiel gibt es nicht nur eine, sondern zwei parallele Welten, die erkundet werden müssen: die lebende Welt Axiom und die untote Welt Umbral. Mit Hilfe der Umbral-Lampe können die Spieler zwischen den Welten wechseln, was allerdings eines ihrer beiden Leben kosten wird. Stirbt ein Spieler in der lebenden Welt, wird er an derselben Stelle in der untoten Welt wieder zum Leben erweckt, was eine zweite Überlebenschance bietet, allerdings mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad.

Der Trailer enthüllt auch neue Details über das kooperative Spielsystem. Ein zweiter Spieler kann jederzeit an einem sogenannten Ruhepunkt (Vestige) ins Spiel eingeladen werden, um entweder mit einem Freund oder einem zufällig ausgewählten Spieler gemeinsam zu kämpfen. Außerdem wird es den Spielern möglich sein, ihre eigenen Ruhepunkte zu schaffen, was allerdings nur an sehr ausgewählten Orten und mit einer äußerst seltenen Ressource möglich ist.

Überarbeitetes Kampfsystem und einzigartige Mechaniken

Das völlig überarbeitete Kampfsystem von "Lords of the Fallen" verbindet nahtlos Nahkampf-, Magie- und Fernkampffähigkeiten. Die Spieler können bis zu vier zusätzliche magische oder Fernkampffähigkeiten auf ihrem Controller hinterlegen, um direkten Zugriff zu haben. Dies ermöglicht eine größere Vielfalt im Kampf, da nahezu unendlich viele Kombos möglich sind, und beschleunigt das Kampfgeschehen, indem das Austauschen von Fähigkeiten reduziert wird.

Das Team bei Hexworks ist, so Saul Gascon, Studioleiter bei HEXWORKS, begeistert, endlich eine erweiterte Gameplay-Vorschau zu teilen und zahlreiche neue Details unseres dunklen Fantasy-Action-RPGs zu enthüllen. "Wir haben unseren eigenen Weg in diesem zunehmend beliebten Genre leidenschaftlich gemeistert, und wir freuen uns besonders darauf, wie die Spieler mit der einzigartigen Zwei-Welten-Mechanik des Spiels umgehen werden, wenn es im Oktober auf den Markt kommt."

Vorbestellmöglichkeiten und Spielversionen

Dank der Unreal Engine 5 kann "Lords of the Fallen" bereits jetzt vorbestellt werden und ist in drei Ausgaben erhältlich - Standard, Deluxe und Collector's. Jede Vorbestellung, unabhängig von der Edition, enthält exklusive Bronze-, Silber- und Gold-Rüstungstönungen sowie drei XP-Items, fünf HP-Items und fünf MP-Items.

Die Standard Edition beinhaltet lediglich das Spiel "Lords of the Fallen". Die Deluxe Edition beinhaltet das Spiel und zusätzlich die Dark Crusader-Startklasse, ein 100-seitiges digitales Artbook, den digitalen Soundtrack und einen 3D-Modellviewer. Die Collector's Edition enthält neben dem Spiel auch eine 19 cm große Dark Crusader-Figur, ein Metallschaukasten, ein SteelBook für Sammler, die Dark Crusader-Startklasse, ein 100-seitiges physisches Artbook, den digitalen Soundtrack, einen 3D-Modellviewer sowie ein doppelseitiges Poster und Art Cards.