LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga: Gameplay Trailer zum neuen Action-Abenteuer – Dass Lego und Star Wars zusammenpassen, weiß man nicht erst seit den begehrten Lego-Sets. Auch die Spielreihe hat sich in all den Jahren Millionen von Fans angelacht. Mit „Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“ wird es demnächst dann auch Nachschub geben an der Gamer-Front. Passend dazu gibt es jetzt den offiziellen Gameplay-Trailer, der euch mit fulminanten Spielszenen den kommenden großen Spaß vorstellt.

Dabei vereint „Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“ Begebenheiten aus allen neun Filmen der Skywalker-Saga. Das natürlich im so beliebten und unvergleichlichen Stil von Lego. Der Trailer erlaubt einen ersten Blick auf die Abenteuer, die euch in dieser umfangreichen Saga erwarten. Es stehen euch Hunderte von Charakteren und Fahrzeugen zur Verfügung, um eure eigene einzigartige Reise durch die Galaxis zu erleben.

Ihr entscheidet dabei selbst, in welcher der neun Episoden ihr anfangen möchtet. Es ist komplett egal, ob man sich direkt in die Abenteuer von „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ stürzt oder doch lieber mit „Star Wars: Die dunkle Bedrohung“ beginnt. Die Reihenfolge, in der ihr die Saga erleben wollt, steht euch demnach völlig frei.

Zu den spielbare Charakteren zählen unter anderen Fan-Lieblinge wie Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8 oder Charaktere der dunklen Seite der Macht wie Darth Vader, der Imperator, Kylo Ren, Darth Maul und viele mehr. Der Clou an der Reihe – und so ist es auch dieses Mal – sind diese vielen ikonischen Momente aus den Filmen, die mit diesem lustigen und fröhlichen Lego-Humor garniert werden.

Michael Denny, Vizepräsident und Studioleiter von TT Games: „Lego Star Wars: Die Skywalker Saga feiert sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft der Lego Star Wars-Spiele. Zum ersten Mal können Spieler die legendären Abenteuer aller Filme der Skywalker-Saga in einem einzigen brandneuen Spiel erleben, das für alle aktuellen und bald erscheinenden Plattformen verfügbar sein wird.“

„Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“ wird im Frühjahr 2021 für Geräte der Xbox-One-Familie, einschließlich der Xbox Series X, PlayStation5, PlayStation4, Nintendo Switch, PC und Mac erscheinen.