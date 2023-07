"LEGO 2K Drive“: Update fügt neuen Kreativ-Bereich hinzu – Der beliebte Videospiel-Titel LEGO 2K Drive, eine Kollaboration zwischen 2K und der LEGO Gruppe, hat ein kostenloses Update eingeführt, das den Fans erlaubt, ihre selbst entworfenen Fahrzeuge zu präsentieren und die Kreationen anderer Spieler zu testen. Dieses erwartete Feature, bekannt als der Kreativ-Bereich, wurde am 26. Juli für Xbox, Playstation und PC ausgerollt und wird in Kürze auch auf Nintendo Switch verfügbar sein.

Die kreativen Features des Updates

Sobald Spieler das Update öffnen und den Kreativ-Bereich betreten, werden sie zuerst das Depot bemerken. Hier werden die besten Fahrzeuge der LEGO 2K Drive-Community ausgestellt, basierend auf positiven Bewertungen und Download-Zahlen. Das Update bietet auch eine Fülle von hilfreichen Funktionen.

Zu diesen Funktionen gehört das Filtern und Sortieren von Fahrzeugen nach verschiedenen Kriterien, etwa Typ (Straßen-, Gelände-, oder Wasserfahrzeuge), Freundesliste, bereits heruntergeladene oder positiv bewertete Fahrzeuge, und viele mehr. Man kann auch Fahrzeuge nach speziellen Kriterien wie Upload-Datum, Anzahl der positiven Bewertungen, Anzahl der verbauten Steine, nach speziellen 2K-Konten oder einzigartigem Share-Code eines Fahrzeugs sortieren.

Die Fahrzeugsammlung erweitern und teilen

Hat ein Spieler ein Fahrzeug gefunden, das ihm gefällt, kann er es einfach herunterladen und zu seiner Werkstatt hinzufügen. Die heruntergeladenen Fahrzeuge werden in einem separaten Abschnitt angezeigt und können dem eigenen Rennpaket hinzugefügt werden, um in Bricklandia verwendet zu werden. Spieler können auch ihre selbst entworfenen Fahrzeuge in den Kreativ-Bereich hochladen. Jeder Account kann bis zu 30 Fahrzeuge in den Kreativ-Bereich hochladen, und um mehr Fahrzeuge hinzuzufügen, muss zuerst eine andere Kreation gelöscht werden.

Um den Kreativ-Bereich nutzen zu können, müssen die Spieler über eine Internetverbindung und ein 2K-Konto verfügen. Erfüllt man diese Voraussetzungen, kann man seine eigenen Kreationen hochladen und die Kreationen anderer Spieler durchsuchen. Beliebte Designs können sich so schnell über die gesamte LEGO 2K Drive-Community verbreiten.