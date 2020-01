Autor: Erik Rössler

Willkommen zu Runde vier und unserem nostalgischen Ritt zurück in der Zeit mit legendären Spielen von damals. Dieses Mal haben wir das altehrwürdige erste Abenteuer von Videospielheldin Lara Croft ausgegraben. „Tomb Raider“ ist eines dieser unvergleichlichen, unvergessenen Action-Adventures, die uns seinerzeit für unzählige Spielstunden gefesselt haben. Es ist zudem das erste echte 3-D-Action-Adventure der Spielgeschichte.

Das Game erschien 1996 für Sega Saturn, PC, PlayStation sowie Mac und legte den Grundstein für die bis heute umjubelte und gern gezockte „Tomb Raider“-Reihe. Im 96er „Tomb Raider“ von Eidos Interactive stand noch eine Lara Croft im Mittelpunkt, die unverkennbar Pixel-vollbusig aus dem Bildschirm winkte. Das hatte sich in den jüngsten Veröffentlichungen gewandelt – mit einer nicht weniger attraktiven Neuinterpretation der ikonischen Spielheldin Lara Croft.

Der erste Teil ist heute noch ein Kult-Game, an das sich Spieler immer gerne zurückerinnern, hat das Spiel doch nicht bei Wenigen ihre Gamer-Vergangenheit geprägt. Es war ein großes Abenteuer durch 15 Levels, aufgeteilt in vier Abschnitten, die unsere Lara von Peru nach Griechenland und Ägypten bis nach Atlantis führten. Da wurde geballert, geklettert, gesprungen und Rätsel gelöst.

Eine Kombination, die diesen Titel so erfolgreich machte und bis heute Millionen von Fans begeistert. Im ersten Teil der Reihe versuchte man mit Lara, ein Artefakt namens Scion zu finden. Dieses wurde vor vielen Jahrtausenden in drei Teile gerissen und in verschiedenen Teilen der Welt versteckt. Die Suche danach hat uns ein kultiges Action-Adventure spendiert, das unbestritten den Status „legendär“ verdient hat.