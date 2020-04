Es gibt nur wenige Spielentwickler auf dem Planeten, die derartige Erfolgsgeschichten über Dekaden schreiben können wie die US-Jungs von Blizzard Entertainment. Von „WarCraft“, „StarCraft“ bis „Overwatch“ haben sie epische Spieleuniversen geschaffen. Dazu gehört auch ihre nicht minder legendäre „Diablo“-Spielreihe, die Abermillionen Gamer bis heute begeistert. In unserem neuen Teil mit eben diesen legendären Spielen erinnern wir uns an das ebenso geniale wie gefeierte „Diablo II“.

Ein Spiel, das so grandios Action-Rollenspiel und vor allem Hack and Slay mitsamt dieser abartig süchtig machenden Sammelwut miteinander vereinte. Dies mit einer Spielwelt, die solch eine wunderschön dichte Atmosphäre versprühte. Die Fortsetzung von „Diablo“ aus dem Jahre 2000 punktete zudem ein Jahr später mit seiner bockstarken Erweiterung namens „Lord of Destruction“.

Selbst heute, satte 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung von „Diablo II“ leuchtet jedes Gamer-Auge, sobald dieser Blizzard-Klassiker erwähnt wird. Hier hatte man schlicht ein gutes Händchen, den zweiten Teil im Vergleich zum Vorgänger in fast allen Bereichen noch einmal zu verbessern. Seien es die fünf neue Charakterklassen mit einzigartigen Fähigkeiten, den vier riesigen Ländereien oder dem deutlichen Ausbau der Multiplayer-Optionen.

Meine Güte, wer einmal die Welt Sanktuario besucht hatte, kam da nicht mehr raus und wurde im Kampf gegen Diablos böse Brüder wie Baal und Mephisto für Jahre in diese Düsterwelt gezogen. Hinzu kam eben diese Suchtspirale, immer neue und bessere Ausrüstung und Waffen zu finden. „Diablo II“ ist einfach ein unvergessenes, episches Abenteuer, das den Status eines legendären Spiels voll und ganz verdient hat.