Los geht es mit einer neuen Runde der legendäre Spiele von damals. Dieses Mal haben wir für euch einen echten Megaseller aus dem Hause Rockstar Games ausgegraben. „Grand Theft Auto: Vice City” aus dem Jahre 2002. Denn das Prequel zum Vorgänger „Grand Theft Auto III“ gehört bis heute zu den Kultklassikern der weltweit erfolgreichen GTA-Videospielreihe. Immerhin verkaufte sich „Vice City“ bis heute weit mehr als zehn Millionen Mal.

Und Fans haben über diesen Teil nur Gutes zu erzählen. Zu cool war es einfach, in „Grand Theft Auto: Vice City“ mitten in die bunten 80er gesteckt zu werden. Das einmal mehr mit diesem unvergleichlichen Mix aus Action-, Renn- und Open-World-Spiel sowie Third-Person-Shooter. Dazu eben die überaus geniale Atmosphäre in Vice City. Diesem Großstadt-Moloch zwischen Meer und Morast, zwischen Glamour und Ghetto.

Eine pulsierende Metropole der Verlockungen und der vernichteten Existenzen. Inmitten dieses Szenarios stand unser Held Tommy Vercetti, der in Liberty City eine lange Gefängnisstrafe abgesessen hat. Wieder auf freiem Fuß, wird er von seinem alten Boss, Sonny Forelli, mit einem Auftrag und viel Cash nach Vice City geschickt. Doch gleich nach seiner Ankunft tappt Tommy in eine Falle und verliert alles. Sonny will sein Geld wieder, aber Bikergangs, kubanische Mobster und korrupte Politiker haben etwas dagegen.

Die ganze Stadt scheint Tommy ans Leder zu wollen. Er hat nur eine Chance: Er muss den Kampf aufnehmen und Herr über Vice City werden. Vom kleinen Gauner Tommy Vercetti zum Big Boss der Unterwelt, ja, das bleibt unvergessen und hat Millionen von Spielern jede Menge Spielspaß, Spannung und unzählige Spielstunden voller unvergesslicher Momente bereitet. Dies anfangs nur für PlayStation-2-Spieler, bevor 2003 dann die PC-Fans nachziehen durften. Ohne Frage, „Grand Theft Auto: Vice City“ ist einer dieser unvergessenen Videospiel-Klassiker!