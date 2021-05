Lacuna: Das neue Sci-Fi-Noir-Adventure – Für Adventure-Freunde steht mit „Lacuna“ ab sofort ein neues Game zur Auswahl, das euch ein immersives Mystery-Abenteuer im modernen 2-D-Pixelart-Stil präsentiert. Das Spiel stammt vom deutschen Entwickler DigiTales, der hier einen interessanten Story-Mix aus Science-Fiction-Elementen, Krimi und Film-Noir hingelegt hat.

In „Lacuna“ schlüpft ihr in die Rolle von Agent Neil Conrad. Dieser untersucht einen kaltblütigen Mord, der sein Leben und sogar das des gesamten Sonnensystems ins Chaos zu stürzen droht. Jetzt liegt es an Agent Neil, Puzzleteile zusammenzusetzen, Zeugen zu befragen, Hinweise zu sammeln und eine Intrige aufzudecken ... oder eben auch nicht.

Denn im Spiel kann die Story verschiedene Verläufe nehmen. Wie das Ganze endet, hängt dabei von euch ab. So werden Adventure-Fans durch umfangreiche Dialogoptionen herausgefordert, Entscheidungen zu treffen, die potenziell schwerwiegende Folgen für den Fortgang der Geschichte haben können.

Wer nun Lust auf ein paar Stunden Sci-Fi-Noir-Adventure mit „Lacuna“ bekommen hat, kann das Spiel ab sofort bei Steam käuflich erwerben. Die Standard-Version kostet 19,99 Euro und zusätzlich ist eine Save The World-Edition für 29,99 Euro verfügbar, die neben dem Spiel auch den Soundtrack erhält.