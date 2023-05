Kostenlos Spiele ausprobieren: Ab jetzt neuer Service von Steam – In Sachen klassischer Videospiele fernab des Mobilspiel-Marktes zählt das Unternehmen Valve zu den Platzhirschen. Insbesondere auf dem PC hat man dort praktisch im Alleingang mit seiner Plattform Steam revolutioniert, wie Spiele gekauft, heruntergeladen und konsumiert werden – und hielt so mit dem Rechner die flexibelste und offenste Gaming-Plattform kontinuierlich und weltweit als Größe, die angesichts laufender Kosten und Abo-Bezahldienste auf Konsolen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Nun führt man zur Freude der Kunden bei dem Unternehmen eine Funktion ein, mit der man Spiele ohne zusätzliche Kosten erst einmal testen kann.

Videospiel-Veteranen werden sich an die Zeiten der Demos auf Magazinen per Diskette oder CD erinnern. Doch was Valve bei Steam nun einführt, geht deutlich weiter: Es handelt sich um sogenannte Free Trials, wie es sie bislang mitunter schon bei den Premium-Bezahldiensten bestimmter Konten auf den Konsolen gab. Damit können Spieler sich in aller Ruhe ein Game zu Gemüte führen, bevor sie eine endgültige Kaufentscheidung treffen.

Der Zeitrahmen ist dabei vergleichsweise großzügig gesteckt:

Ganze 90 Minuten kann ein Spieler nach der Installation in aller Ruhe die Funktionen, Steuerung und eine eventuelle Handlung des Spiels erleben – ganz so, als hätte er sich den Titel gekauft und würde die ersten 90 Minuten regulär anfangen. Im Vergleich zu den eingangs erwähnten Demo-Versionen handelt es sich um keine beschnittene Version eines Spiels, sondern um vollumfänglichen Zugang. Ist die Zeit abgelaufen, kann das Spiel jedoch nicht mehr gespielt werden, bis man es erwirbt.

Die Free Trials werden Stand jetzt eingeführt – den Anfang bildet dabei der Survival-Horror-Kracher „Dead Space“. Das brandneue Remake des Gruselklassikers, welches bei Fans und Kritik einschlug wie die Klauen eines Aliens und Bestwertungen einheimste, ist laut einem Bericht von „Chip“ als Trial verfügbar. Wer will, kann den Titel jetzt einfach auf seinen PC über Steam herunterladen und ganze 90 Minuten ohne Risiko anspielen.

Steam setzt Offensive in Sachen Nutzerfreundlichkeit fort

Im Vergleich zu den Angeboten anderer Plattformen macht Steam auf dem PC immer wieder durch eine hohe Nutzerfreundlichkeit und Kunden-Fairness von sich reden. Schon lange können Spiele auf der Plattform durch das sogenannte „Refunds“-System äußerst unkompliziert zurückgegeben werden: Hat man ein Spiel auf Steam weniger als zwei Stunden gezockt und überdies weniger als 14 Tage in seinem Besitz, lässt es sich in der Regel unkompliziert durch Kontaktieren des Kundendienstes über ein einfaches Support-Formular zurückgeben.

Durch die Free Trials bietet Steam nun einen noch einfacheren Weg, bestimmte Spiele erst auszuprobieren, bevor man überhaupt den vollen Kaufpreis entrichtet. So wird einem Umtausch bei Nichtgefallen direkt vorgebeugt. Ein System, das hoffentlich auch auf den Konsolen für Furore sorgen könnte.

Quelle: chip.de