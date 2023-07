Konkurrenz für Nintendo Switch: Video zeigt PlayStation Q in Aktion aus der Nähe – Der Game Boy von Nintendo revolutionierte seinerzeit, wie man Videospiele auf Handheld-Geräten genießt. Es folgten Segas Game Gear, der Atari Lynx, die PlayStation PsP und Vita sowie erst unlängst der tragbare Konsolen-PC-Hybrid Steam Deck sowie weitere tragbare PC-Konsolen wie das ROG Ally. Handgeräte sind gefragt, der Trend kehrt zurück. Das weiß auch Sony, kündigte unlängst das „Project Q“ an und meldet sich damit mit neuem Handheld zu Wort. Nun gibt es wohl ein Hands-on.

Alle der genannten Geräte, selbst den sonst unerreichten Game Boy, konnte jedoch ein Handheld überflügeln: die Nintendo Switch. Nunmehr rangiert sie auf dem dritten Platz der erfolgreichsten Konsolen weltweit direkt nach Nintendo DS und PlayStation 2. Das dürfte nicht zuletzt am Konzept aus stationärer TV-Konsole und tragbarem Handheld in einem Gerät liegen. Achtungserfolge erzielte man in Sachen Verkäufe nur bei Sony mit der PsP in nennenswerter Höhe. Nun jedoch ist mehr über die neue, mittlerweile als PlayStation Q bekannte Handheld-Konsole nach außen gedrungen.

PlayStation Q braucht PlayStation 5

Unlängst leakte laut einem Bericht bei „PC Games“ ein Video via Twitter ins Netz, das ihr unten in unserem Artikel findet. Mutmaßlich zeigt es das wahrscheinlich erste Hands-on mit dem neuen Sony-Handheld überhaupt. Es kommt mit einem LCD-Bildschirm in der Diagonale von 8 Zoll daher. Laut dem Fachportal soll die Verarbeitung hochwertig sein. Auffällig sind die Steuereinheiten links und rechts des Screens, gemahnen diese doch sehr an den Dual Sense Controller der PlayStation 5.

Dies kommt nicht von ungefähr, denn es wird seit Monaten einhellig berichtet, dass man mit der PlayStation Q gar nicht ohne PlayStation 5 wird spielen können. Die große Hauptkonsole fungiert praktisch als Plattform, auf der ein Spiel läuft, es wird dann via Remote-Funktion auf PlayStation Q oder im hauseigenen WLAN gespielt. Allem Anschein nach lässt sich nicht unterwegs tragbar auf der nativen Hardware von Q spielen, die „Konsole“ soll demnach eher ein Streaming-Empfänger auf Android-Basis sein.

Damit ähnelt das System in gewisser Weise dem beinahe schon legendären Bildschirm-Controller, der dem Nintendo-Switch-Vorgänger Wii U beilag und der ebenfalls ein Tablet mit Controller-Handgriffen war. Einen potentiellen Switch-Killer, wie ihn manche Sony-Fans im Netz bereits ausgemacht hatten, haben wir mit einer PlayStation Q, auf der selbst gar keine Spiele laufen können, wohl nicht vor uns. Zumindest, wenn es nach den Reaktionen der Spieler im Netz geht, die kaum ein gutes Haar an Q lassen.

Erscheinen soll PlayStation Q noch im Jahr 2023, spätestens dann wissen wir, ob es sich nur um Gerüchte gehandelt hat, und das Gerät auch eine Art PsP-Nachfolger werden könnte. Der Kostenpunkt für PlayStation Q ist bis dato laut „PC Games“ noch nicht bekannt, soll sich gerüchteweise (unbestätigt!) bei um die 200 Euro bewegen.

