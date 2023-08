Knallhartes Comeback nach 14 Jahren: "Delta Force" kehrt offiziell zurück – Für Fans packender, militärischer Teamschlachten könnte sich ein Highlight ankündigen, welches der derzeit schwächelnden „Battlefield“-Reihe nach dem wenig beliebten „Battlefield V“ und dem alles andere als glorreichen und von Bugs und fehlenden Features geplagten Start von „Battlefield 2042“ Konkurrenz machen könnte. Das Genre könnte diese vertragen. Genau jetzt meldet sich nach 14 Jahren Feuerpause ein potentieller Mitbewerber zurück: „Delta Force“ soll einen Reboot bekommen.

Klar ist: „Call of Duty“ beackert Shooter-Fans, die sich in der Regel ein anderes Spieltempo wünschen als Jünger der„Battlefield“-Reihe. Im Indie-Bereich gibt es kleinere Konkurrenten, zuletzt erfolgreich wohl „Battlebit Remastered“. Doch ein echter Mitbewerber mit ähnlichen Schauwerten wie ein „Battlefield“ fehlt eben. Viele Jahre früher konnte „Delta Force“ aber Erfolge verbuchen. Teil eins erschien 1998, der letzte Teil liegt mit 2009 schon 14 Jahre zurück. Doch nun ist die Reihe wieder da.

Die Handlung dreht sich wenig überraschend um die Delta Force

Eine Spezialeinheit des US-Militärs, welche vor allem für ihre Einsätze der Geiselbefreiung und bei der Bekämpfung von Terroristen bekannt ist. Seinerzeit vermarktete man das Videospiel „Delta Force“ als Militärsimulation, doch laut einem Artikel von „PC Games“ waren gewisse Parallelen zu „Battlefied“ auch damals wohl nicht zu übersehen. Noch deutlicher wird das, wenn man den Trailer zum Reboot unter die Lupe nimmt – hier könnte ein potentieller Konkurrent auf den Kriegsshooter-Primus warten.

Ein zur Sache gehendes Actionfeuerwerk, welches bei Fans durchaus für Furore sorgen könnte. In der Handlung geht es in das Mogadischu des Jahres 1993, welches Filmfans vor allem aus Ridley Scotts Meisterwerk „Black Hawk Down“ kennen dürften – das Teilen des Trailers auch unschwer erkennbar als Inspiration diente. Während der echten Schlacht von Mogadischu war eben auch die Delta Force im Einsatz – die Einzelspielerkampagne des Spiels trägt entsprechend starke Einflüsse, was Missionen und Stimmung angeht.

Doch die bildet eben nicht das einzige Herzstück:

Ein entsprechend ausladender Mehrspielermodus wird auch Teil von „Delta Force“ sein – auf großen PvP-Karten soll es nicht nur am Boden und zu Wasser, sondern auch im Luftraum gegeneinander zur Sache gehen. Ähnlichkeiten zu „Battlefield“ drängen sich da zwangsläufig auf. Eine Simulation sollte man von „Delta Force“ allerdings nicht erwarten – die Entwickler bei TiMi ließen sich bei der Wahl von Waffen und Fähigkeiten kreative Freiheiten, wie der Artikel betont.

TiMi sind Teil des chinesischen Unterhaltungsgiganten Tencent, der insbesondere im Mobilbereich für viele höchst erfolgreiche Titel verantwortlich zeichnet und auch schon Publikumslieblinge wie „Call of Duty“ in den Mobilbereich brachte. Die entsprechende Erfahrung für einen mitreißenden Mehrspielertitel ist also vorhanden. Man darf gespannt sein, was man für „Delta Force“ letztlich daraus macht.

Einen Veröffentlichungstermin gibt es für das Spiel noch nicht, es soll in der Nacht des 22. August 2023 im Rahmen der Gamescom Opening Night Live der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden.

Quelle: pcgames.de