Klage wegen zu hoher Preise: Playstation-Spieler können auf Rückzahlung hoffen – Von den großen Nintendo-Titeln einmal abgesehen, haben die Preise von Videospielen eine erstaunlich geringe Halbwertszeit. Dies gilt vor allem für den Gebrauchtspielmarkt, der durch die zunehmende Verbreitung digitaler Verkaufswege jedoch immer weiter ausgetrocknet wird. Von daher muss man in den Stores der Big Player inzwischen auf Rabattaktionen hoffen, wie etwa aktuell zum Black Friday.

Wer also nicht unbedingt Day One spielen muss, kann mit ein wenig Geduld durchaus einige Schnäppchen machen, doch ohne entsprechende Rabatte ist unser aller Lieblingshobby inzwischen ganz schön teuer geworden.

Zu teuer, wie ein Londoner Tribunal mit Blick auf den Playstation Store nun beschlossen hat.

Dieses stellt den fairen Wettbewerb in Frage, da Drittanbieter ihre Spiele nicht direkt im PS Store verkaufen können und Sony stolze 30 Prozent Provision für die Verkäufe verlangt, was die Preise künstlich in die Höhe treibt. Spielern würde dafür zu viel berechnet werden, könnte Sony doch einfach die Provision senken und die Ersparnis in die Kunden weiterreichen.

Der vom Verbraucheranwalt Alex Neill angestrenge Prozess fand seinen Anfang mit einer entsprechenden Klage, die bereits 2022 eingegangen war. Zunächst hatte Sony versucht, die Klage abzuweisen, was aber nun mit dem Argument abgeschmettert wurde, dass der Playstation-Konzern "nicht nachweisen konnte, dass die [Klage] keine vernünftigen Gründe für die Behauptungen bzw. keine realen Aussichten auf Erfolg vor Gericht hat".

Der eigentliche Prozess kann damit nun beginnen.

Sollte das Urteil am Ende zuungunsten des Angeklagten ausfallen, müsste Sony womöglich bis zu 7,9 Milliarden US-Dollar an seine PS Store-Kunden zurückzahlen, was umgerechnet etwa 7,2 Milliarden Euro entspräche.

Dies würde jedoch nur Spieler in Großbritannien betreffen, wenngleich ein entsprechendes Urteil eine große Signalwirkung für mögliche Klagen auch in anderen Ländern, wie etwa Deutschland, hätte.

Allerdings ist ein solcher Fall nicht ungewöhnlich, macht Sony am Ende doch nur das, was auch alle anderen modernen Plattformbetreiber anstreben: Gebühren erheben und gleichzeitig die Konkurrenz ausschalten. In den USA geht etwa der "Fortnite"-Macher Epic mit einer ähnlichen Klage wegen angeblich exorbitanter Provisionen gegen Apple und Google vor.

