Kaum noch von der Realität zu unterscheiden: Game-Trailer verblüfft mit lebensechter Optik – Davon, dass Videospiele immer realistischer aussehen, ist bereits die Rede, seit 3D-Technik Einzug in das digitale Hobby gehalten hat. Insofern war die Entwicklung hin zu Grafiken, die kaum noch von der Realität zu unterscheiden sind, abzusehen, der Trailer eines neuen Spieles aus Frankreich lässt einen aber dennoch mit offenem Mund zurück – denn offenbar ist es bereits so weit.

„Bei der Lösung eines komplexen Falles müssen Sie Ihre taktischen und detektivischen Fähigkeiten einsetzen, um erfolgreich zu sein.“

So zu lesen unter dem Video des „Drama“-Indie-Game-Studios, in welchem wir einem Polizisten durch die Perspektive seiner Body-Cam in ein verfallenes Lagerhaus folgen. Mit der schussbereiten Waffe im Anschlag bahnt er sich vorsichtig seinen Weg durch den Schutt, bis er schließlich eine Person entdeckt, die nach einer kurzen Verfolgungsjagd das Feuer auf ihn eröffnet.

Gameplay as usual also, doch was das „Unrecord“ getaufte Spiel so besonders macht, ist die unfassbar realistische Optik.

Wenn man nicht wüsste, dass es sich hier um ein Spiel handelt, und die vereinzelten HUD-Anzeigen, wie etwa zur verbliebenen Munition beim Nachladen, keine Hinweise gäben, könnte man das Gesehene glatt für echt halten.

Einen Veröffentlichungstermin hat das Entwicklerteam um Gründer Théo Hiribarne für das Spiel noch nicht genannt. Man weist allerdings darauf hin, dass das Material, aus einer frühen Version von „Unrecord“ stammt und noch nicht das Endprodukt abbildet.

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Grafik eines Spieles nach einem gefeierten Vorabtrailer ein Downgrade erfährt

Denn potente Grafikbaukästen wie die hier zum Einsatz kommende Unreal Engine 5 geben zwar auch kleineren Studios die nötigen Werkzeuge an die Hand, um optisch beeindruckende Spielwelten zu erschaffen, doch es bliebt zweifelhaft, dass das fertige Spiel am Ende auch so aussehen wird, wie der erste Trailer andeutet. Immerhin arbeitet ein gerade einmal dreiköpfiges Team an dem Game, welches dazu auch noch das Debüt des französischen Studios darstellt

Doch selbst mit diesem Wissen im Hinterkopf, wird der Trailer im Netz aktuell von Gamern weltweit gefeiert. Denn sollte es das Studio womöglich doch schaffen, diesen optischen Standard auch für das fertige Spiel abzuliefern, dann wäre es fraglos der neue grafische Maßstab – und das nicht nur im Sektor der FPS-Shooter.

Quellen: play3.de , bild.de