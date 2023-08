„Invasion“: Großes Update zu „Overwatch 2“ veröffentlicht – Blizzard Entertainment hat das neueste Update für das plattformübergreifende, teambasierte Actionspiel "Overwatch 2" veröffentlicht. Mit dem Titel "Overwatch 2: Invasion" bringt dieses Update eine Vielzahl von neuen Inhalten für die Spieler. Jared Neuss, Executive Producer von Overwatch, kommentierte das Update mit den Worten: "Von PvP-Ranglistenmatches über dynamische Helden mit ausgeprägtem Charakter und Co-op-Spiele mit Freunden bis hin zur Erkundung der Geschichten einer futuristischen Erde – in 'Overwatch 2: Invasion' ist wirklich für jeden etwas dabei."

Neuer Content und Spielfunktionen

Das Update bietet zahlreiche neue Möglichkeiten und Verbesserungen für die Spieler. Die drei Story-Missionen "Overwatch 2: Invasion" führen die Spieler auf eine Reise nach Rio, Toronto und Göteborg, wo sie den Auftakt der Geschichte von "Overwatch 2" hautnah erleben können, untermalt von brandneuen Zwischensequenzen und Hunderten neuen Sprüchen.

Des Weiteren wurde die Unterstützungsheldin Illari eingeführt, die 38. Heldin im Spiel und die erste aus Peru. Illari hat die Kraft der Sonne und kann auf mittlere und lange Distanz heilen oder Schaden verursachen. Der neue PvP-Modus Flashpoint enthält zwei neue Karten – Suravasa und New Junk City, die größten PvP-Karten in der Geschichte von "Overwatch 2". Eine zeitlich begrenzte Co-op-Mission in der Unterwelt sowie ein neues System für Heldenfortschritt runden die Neuerungen ab.

Zusätzlich zu den oben genannten Features werden in dieser Saison Heldenprüfungen für Charaktere wie Winston, Mercy, Reinhardt, Sojourn und Tracer angeboten, wobei weitere Helden in späteren Updates folgen werden.

Pakete und Plattformen

Für die Spieler von "Overwatch 2: Invasion" sind jetzt auch digitale Pakete erhältlich. Diese Pakete bieten unterschiedliche Inhalte, von Story-Missionen über Münzen und Skins bis hin zur Freischaltung von Heldinnen und einem Premium-Battle Pass. Die Preise reichen von 15 EUR für das "Overwatch 2: Invasion"-Paket bis zu 40 EUR für das "Overwatch 2: Invasion – Ultimate-Paket". Ein Premium-Battle Pass ist ebenfalls für 1.000 OW-Münzen erhältlich.

"Overwatch 2" ist plattformübergreifend auf Windows®-PCs über Battle.net, auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 und Nintendo Switch™ kostenlos spielbar. Ab dem 10. August ist es auch auf Steam verfügbar.