Immortals of Aveum: Trailer zum Ego-Shooter mit Magie veröffentlicht – Electronic Arts und Ascendant Studios haben jüngst den neuen Trailer für ihr neuestes Spiel "Immortals of Aveum" präsentiert. Der Trailer mit dem Titel "Ein Blick ins Spiel" ermöglicht einen tiefgreifenden Einblick in die Spielmechaniken, Zaubersprüche und die gesamte Spielwelt. In diesem Artikel werden wir diesen spannenden Einblick zusammenfassen.

Ein Shooter mit Magie

"Immortals of Aveum" ist ein Single-Player Magic Shooter-Spiel, in dem es darum geht, Sigillen zu verwenden, um Magie freizusetzen, mächtige Ausrüstungen und Fähigkeiten zu sammeln und für das Volk von Aveum gegen die Nation von Rasharn zu kämpfen. Das Spiel bietet den Spielern die Möglichkeit, in die Rolle von Jak zu schlüpfen, einem Charakter, der mit magischen Fähigkeiten ausgestattet wurde und durch diese neu entdeckte Kraft in den ewigen Krieg katapultiert wurde - den unendlichen Kampf um die Kontrolle über die Magie.

Es gibt drei verschiedene Arten von Magie in Aveum: Blaue Kraftmagie, rote Chaos-Magie und grüne Lebensmagie. Jede Magiefarbe hat ihre Besonderheiten und einzigartige Funktionsweise. Während die meisten "Magni", wie die Zauberer in der Spielwelt genannt werden, nur eine Art von Magie beherrschen, gibt es seltene "Triarchen", die in der Lage sind, alle drei Arten zu nutzen. Jak ist einer dieser seltenen Triarchen.

Im Verlauf der Geschichte in "Immortals of Aveum" stößt man auf zahlreiche Sigillen, Gegenstände und Zaubersprüche, mit denen experimentiert werden kann, um ein individuelles Spielerlebnis zu schaffen. Es gibt keine richtige oder falsche Art zu spielen - ob man sich als Allrounder durchschlagen oder sich auf eine bestimmte Art von Magie spezialisieren möchte, ist ganz dem Spieler überlassen.

Für die erfahrensten Magni geht es jedoch nicht nur darum, Magie einzusetzen, sondern sie strategisch zu nutzen und damit ihre Kräfte zu potenzieren. Verschiedene Zauber können kombiniert werden, zum Beispiel kann grüner Haftzauber mit roter Magie entzündet werden. Darüber hinaus sind bestimmte Magieformen gegen verschiedene Feinde unterschiedlich effektiv.

Immortals of Aveum erscheint am 22. August 2023. Die Vorbestellung ist bereits möglich und das Spiel wird für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC über die EA App, Steam und den Epic Games Store verfügbar sein.