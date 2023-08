„How 2 Escape“: Koop-Exit-Abenteuer erscheint am 31. August – Das asymmetrische Escape-Spiel "How 2 Escape", entwickelt von Breakfirst Games und veröffentlicht von Just For Games, ist bereit, die Spieler am 31. August 2023 auf verschiedenen Plattformen herauszufordern. Es bringt zwei Spieler zusammen, die durch Zusammenarbeit und Kommunikation aus einer gefährlichen Lage entkommen müssen. Das Spiel enthält auch barrierefreie Optionen und wird durch eine Companion-App ergänzt, die den Spielern hilft, die Hinweise zu entschlüsseln.

Spielmechanik und Koop-Modus von "How 2 Escape"

Im Zentrum von "How 2 Escape" steht die Zusammenarbeit zwischen zwei Spielern. Einer übernimmt die Rolle von Emy, die in einem rasenden Schnellzug gefangen ist, während der andere Spieler als ihr Bruder Johann agiert, der versucht, sie zu retten. Emy muss durch die verschiedenen Wagons zum Ende des Zugs gelangen, wobei jeder Wagon neue Rätsel und versteckte Hinweise bietet, die nur mit Johanns Hilfe gelöst werden können. Während Emy's Spieler die Wagons und die Umgebung auf PC oder Konsole sehen kann, kann Johann die Hinweise mit der Companion-App auf mobilen Endgeräten oder dem PC entschlüsseln.

Das Spiel "How 2 Escape" betont die Bedeutung der Kommunikation und Zusammenarbeit, um die Lösung zu finden. Da die Zeit für Emy begrenzt ist, müssen alle Rätsel gemeinsam gelöst und alle Hinweise gefunden werden, damit sie ihrem Schicksal entkommen kann. Der 2-Spieler-Koop-Modus ermöglicht es den Spielern, auf PC und Konsole zu entkommen, unterstützt von einem zweiten Spieler, der die notwendigen Fluchthinweise über die Companion-App erhält.

Barrierefreiheit und Companion-App-Details

"How 2 Escape" bietet auch barrierefreie Optionen für farbenblinde Spieler, sodass das Spiel von jedem erlebt werden kann. Die Companion-App, die die Spielenden unterstützt, wird gemäß den Wünschen der Community auch auf dem PC verfügbar sein. Sie ist kostenlos im App Store (iOS) und im Google Play Store (Android) verfügbar und kann aktuell heruntergeladen werden, um eine kostenlose Demo-Version des Spiels zu spielen. Ab dem Veröffentlichungsdatum, dem 31. August, wird die App auch für den PC erhältlich sein.

Das Spiel "How 2 Escape" bietet ein nervenaufreibendes Abenteuer, in dem Teamarbeit und Kommunikation entscheidend sind, um aus einer bedrohlichen Situation zu entkommen. Es wird für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich sein, wobei die Companion-App ein zusätzliches Hilfsmittel für die Spieler darstellt. Die Veröffentlichung wird sicherlich diejenigen ansprechen, die sich nach einem kooperativen und herausfordernden Erlebnis sehnen, bei dem es darum geht, das Rätsel zu lösen, wie man aus dem "How 2 Escape" entkommt.