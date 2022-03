Special: Die heißesten weiblichen Videospiel-Charaktere – Früher gab es nur wenige Frauen in Videogames. Während man(n) in den frühen 80ern noch mit der Lupe nach weiblichen Rundungen in Videospielen suchen musste, hat man es heutzutage schon deutlich leichter. Die Zeiten haben sich schlicht geändert und so kämpfen, springen und ballern sich seit vielen Jahren etliche coole und starke Girls durch die virtuellen Welten.

Darüber hinaus wurde nicht nur die Grafik immer besser, sondern die Frauen in Videospielen auch immer schöner. Daher haben wir uns mal durch die Videospielwelt gegraben und euch in unserem neuen Special die heißesten weiblichen Videospiel-Charaktere herausgesucht. Und natürlich gilt auch bei unserem Ranking hierzu, dass keineswegs alles in Stein gemeißelt ist. Denn jeder hat schließlich einen anderen Geschmack und folglich andere Favoriten.

Platz 40: Rachel (Ninja Gaiden)

Platz 39: Clara (Watch Dogs)

Platz 38: Cammy (Street Fighter)

Platz 37: Sonya Blade (Mortal Kombat)

Platz 36: Liara (Mass Effect)