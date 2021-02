Hot Wheels Unleashed: Trailer zum Arcade-Style-Racing-Erlebnis – Wer kennt sie nicht, die coolen Hot-Wheels-Spielzeugautos von Mattel, die uns auch nach der Kindheit noch Jahrzehnte begeistern. Auch im Gaming-Bereich schossen die Hot Wheels bereits über den Bildschirm. Nun gibt es bald Nachschlag mit dem Arcade-Style-Racer „Hot Wheels Unleashed“, der in einer Zusammenarbeit von Mattel Inc. und Milestone jetzt offiziell angekündigt wurde.

Um euch schon mal ordentlich PS-mäßig einzuheizen, gibt es nun passend dazu einen actiongeladenen Announcement Cinematic Trailer. In „Hot Wheels Unleashed“ erwartet euch purer Racing-Spaß auf den Hot-Wheels-Strecken im ikonischen Orange, auf denen es ordentlich zur Sache geht. Also bereitet euch schon mal auf Drifts, Boosts, Sprünge und Crashes ohne Ende vor. Im Spiel stehen euch dabei zahlreiche Einzelspielermodi zur Auswahl.

Außerdem könnt ihr euch mit Freunden in Multiplayer-Rennen messen, wahlweise online oder offline im Split-Screen-Modus. Überdies wird es einen coolen Track-Editor geben, mit dem man sich seine ganz eigenen Rennstrecken bauen kann. Andrew Chan, Head of Digital Gaming bei Mattel:

„Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Fans mithilfe von Computerspielen von unseren Marken zu begeistern. Bei Hot Wheels geht es darum, den Wettbewerbsgeist zu fördern und unser neuester Titel ‚Hot Wheels Unleashed’ ermöglicht genau dies – für Spieler jeden Alters.

Das umfassende Know-how von Milestone in der Entwicklung von Rennspielen bietet uns die Chance, die Marke Hot Wheels in ein überzeugendes Konsolen- und PC-Spielerlebnis für aktuelle Hot-Wheels-Fans und Gamer zu verwandeln, die unsere Kultmarke wiederentdecken möchten.“

Michele Caletti, Milestone Executive Producer: „Genau wie viele andere Teammitglieder, die an ‚Hot Wheels Unleashed’ mitarbeiten, spielte ich bereits seit meiner Kindheit mit den Hot-Wheels-Autos. Heute bin ich immer noch ein hungriger Hot-Wheels-Fan und -Sammler.

Dies ist der Grund, warum wir uns alle so sehr dafür einsetzen, das authentischste Hot-Wheels-Spielerlebnis zu bieten, das jemals Einzug in ein Videospiel gefunden hat. Das schulden wir der Hot-Wheels-Community und den Kindern tief in uns selbst.“

Geplant ist der Release zu „Hot Wheels Unleashed“ für den 30. September 2021 – und zwar für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox-One-Konsolen, Nintendo Switch und PC.