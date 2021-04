Hot Wheels Unleashed: Gameplay-Trailer zeigt Spielszenen zum Arcade-Racer – Die Autoikonen unserer Kindheit kehren zurück, um uns ein fettes Grinsen ins Gesicht zu meißeln – reinkarniert nicht in Spritzguss und Plastik. Nein, es treibt die Hot Wheels in digitaler Form in hochauflösender Grafik auf unsere Spielkonsolen und Rechenknechte: Mit „Hot Wheels Unleashed“ haben Entwickler Milestone und Publisher Koch Media jede Menge Oktan im Gepäck, um uns auf – man entschuldige das miese Wortspiel – abgefahrenen Strecken mit Adrenalin zu versorgen. Hier der Trailer.

„Hot Wheels Unleashed“ wird dabei nicht nur spaßige Rennen mit Drifts, jeder Menge Boosts und schwindelerregenden Jumps bieten: Der Star des Spiels ist der Fuhrpark – wer die beliebten Spielzeuge kennt, der weiß, dass jede noch so grassierende Sammelwut befriedigt werden wird. Ganze 60 Fahrzeuge wird die Fahrzeugflotte allein bei Veröffentlichung umfassen – sechs davon zeigt schon dieses Video: Ikonen wie Rodger Dodger, Twin Mill, Rip Rod, Night Shifter, Dragon Blaster sowie der Sharkruiser fetzen über die Pisten.

Der Trailer zeigt dabei nicht nur Einblicke in die Rennen, sondern auch die Garagenfunktion und Streckenabschnitte. Auch steht fest: Jedes der Fahrzeuge verfügt über besondere Attribute und einen Seltenheitsgrad, zudem lassen sich die Hot Wheels noch weiter an euren Spielstil anpassen. Genau wie daheim könnt ihr nicht nur mit den Wagen spielen, sondern auch mit den Strecken – über einen speziellen Editor strickt ihr euch eure eigenen Kurven und waghalsigen Sprünge.

Klar, dass ihr die im Zeitalter der Vollvernetzung mit Freunden und der Netzcommunity teilen könnt. Fans der kleinen Renner kommen bei „Hot Wheels Unleashed“ also voll auf ihre Kosten. Nun ist nur noch etwas Geduld gefragt, denn das Spiel erscheint am 30. September – dafür wird mit PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Sowohl Steam als auch Epic) jedes vorstellbare moderne System bedient.