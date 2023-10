„Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged“ im Test für PS5 und Xbox Series: Wir sind uns nicht sicher, wie es heutzutage aussieht, aber zu Zeiten der Kindheit des Autoren dieser Zeilen gab es keinen einzigen Spielkameraden, der nicht mindestens ein Spielzeugauto der Hot Wheels-Reihe aus dem Hause Mattel besaß. Es ist schon verwunderlich, dass es mit Blick auf eine derart traditionsreiche Popularität nur so wenig Videospiele zu dem Thema gibt, aber dafür legt Entwickler Milestone nun ziemlich genau zwei Jahre nach Erscheinen des ersten „Hot Wheels Unleashed“ schon mit einem zweiten Teil nach.

„Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged“ behält die Stärken des Vorgängers bei und merzt viele der größten Kritikpunkte aus.

Seinerzeit attestierten wir dem Erstling unkomplizierten Rennspaß ohne viel Schnickschnack, monierten jedoch die mangelnde Abwechslung und das arg spartanische Drumherum. Eine Basis, auf der sich aufbauen lässt, war damit aber fraglos gegeben und Milestone hat die Entwicklungszeit gut genutzt.

Im Kern bleibt auch „Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged“ ein reinrassiger Arcade-Raser, der zugunsten der Zugänglichkeit auf eine komplexe Fahrsimulation verzichtet. Wir donnern in Spielzeugperspektive und mit halsbrecherischer Geschwindigkeit größtenteils über Strecken, die wie in unserer Kindheit aus Plastikteilen zusammengesetzt durch verschiedene Lokalitäten führen und dabei mit Loopings und Schrauben gerne auch mal wilde Kapriolen schlagen.

Spezielle Streckenteile fügen etwa Ventilatoren hinzu, die uns in Kurven aus der Bahn zu pusten versuchen, aus Sicht der Spielzeuge riesige Spinnen verschießen klebrige Netze, Schlangen schließen plötzlich ihr Maul, Tore heben und senken sich und manchmal fahren wir auf magnetischen Bahnen sogar über Kopf. Ergänzt werden die nun deutlich abwechslungsreichere Streckenlayouts um Beschleunigungsstreifen, verschiedene Felder zum schnelleren Laden unseres Turbos und diverse Hindernisse.

Wie gut also, dass auch die Vehikel nun mehr auf dem Kasten haben, als nur Gas zu geben und zu bremsen.

Zunächst verfügen sämtliche der über 130 Fahrzeuge aus dem Sortiment von Mattel, zu dem sich sogar einige bekannte Ikonen aus Film und Fernsehen sowie Nachbildungen realer Fahrzeuge gesellen, über eine von zwei verschiedenen Turbo-Arten: Variante Eins lässt euch den zusätzlichen Schub auf Knopfdruck selbst dosieren, Variante Zwei entleert automatisch ein ganzes Segment eurer Leiste.

Außerdem beherrschen die Vehikel nun einen Doppelsprung sowie ein seitlich gerichtetes Schubsmanöver, um Gegner fieserweise von der Strecke zu rammen – beides kostet jedoch Turboenergie, weshalb man sich nicht einfach so durch das Rennen rüpeln kann. Denn je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad und Fortschritt im Spielverlauf können die Rennen trotz der klaren Ausrichtung auf Kinder als Zielgruppe recht anspruchsvoll werden und erfordern von daher den taktischen Einsatz der Turboleiste als spielentscheidendes Element.

Ganz wichtig ist dabei der vergleichsweise leicht auszuführende Drift.

Zwar füllt sich unsere Boostleiste auch von alleine, das jedoch nur sehr gemächlich. Deutlich schneller geht es, wenn wir lange Drifts hinlegen. Das Ganze ist hinsichtlich der Steuerung glücklicherweise so einfach gehalten, dass selbst wir als bekennende Drift-Nichtskönner unter Einsatz der einzigen Bremse schon nach wenigen Runden wie ein Profi durch die Kurven gleiten – Arcade as its best.

Nun sollte man meinen, dass es ob dieser Prämisse auf der Strecke recht chaotisch zugeht, doch da die Bahnen recht breit sind und sich die KI vor allem in Sachen Schubsmanöver mehr zurückhält als sie eigentlich müsste, lassen sich die Rennen sehr kontrolliert angehen.

Insbesondere in den niedrigen Spielstufen ist häufig eher die Strecke der Feind, wenn man etwa einen Abgrund zu überspringen verpasst, an einem Turnschuh hängen bleibt oder in einer zu engen Kurve schlicht von der Bahn plumpst. Zwar können wir uns auf Knopfdruck wieder auf die Strecke teleportieren, doch das kostet natürlich Zeit.