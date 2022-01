Horizon Forbidden West: Trailer zeigt neue Bedrohungen – Nicht nur Besitzer der neuen PlayStation 5, sondern auch Nutzer der beliebten PlayStation 4 fiebern der Veröffentlichung eines neuen Story-getriebenen Einzelspieler-Highlights aus dem Hause Sony entgegen: „Horizon Forbidden West“ bringt Titelheldin Aloy aus „Horizon Zero Dawn“ zurück – und mit ihr eine Rückkehr in eine bizarre Science-Fantasy-Zukunft, in der Maschinen in Gestalt prähistorischer Tiere die Welt beherrschen und der Mensch wieder in Jägerstämmen lebt. Der neue Teil wird eine ganze Palette solcher Biester bieten, und zeigt einige im Trailer.

Aloy musste sich bereits im ersten Teil einer Menagerie bizarrer Mechano-Kreaturen erwehren – riesige Alligatoren aus Stahl und Kunststoff, gewaltige Dinosaurier mit montierten Maschinenkanonen und Raketenwerfern oder auch kleineren Varianten, die brennbare Flüssigkeiten in Rückentanks trugen und damit ein Inferno entfesseln konnten. Auch mechanische Höhlenbären und Säbelzahntiger galt es zu bestaunen und bezwingen.

„Horizon Forbidden West“ liefert eine ganze Palette noch abgefahrener Urviecher:

In den Ruinen des verbotenen Westens wimmelt es von Pavianen, die elektrische Kondensatoren auf dem Rücken tragen, die Himmel werden von Flugsauriern durchpflügt, die mit ihren Solarzellen-Schwingen die Sonnenenergie aufsaugen. Gewaltige, an Kobras erinnernde mechanische Walzen gleiten durch die Wüsten und Feinde montieren Wehrburgen auf den Rücken robotischer Mammuts. Die Designer von Guerilla Games haben ihre ganze Fantasie spielen lassen.

Maschinen-Chefdesigner Blake Politeski kommentierte im offiziellen Playstation-Blog: „Während der Entwicklung von Horizon Zero Dawn hatten wir eine Menge Ideen – natürlich konnte nicht alles ins erste Spiel einfließen, aber jetzt mit ‘Horizon Forbidden West’ konnten wir einige spannende Ideen, die vorher nicht realisierbar waren, mit neuen und interessanten Konzepten vereinen!“

Davon könnt ihr euch im Trailer überzeugen. „Horizon Forbidden West“ wird aller Voraussicht nach 2022 erscheinen.

Quelle: blog.playstation.com