Horizon Forbidden West: Trailer kündigt PS 5-Granate an – Im Winter wird die Playstation 5 erscheinen. Im Zuge dessen hat Sony die Katze aus dem Sack gelassen und während eines einstündigen Streams eine Menge kommender Titel enthüllt. Darunter war die langersehnte Ankündigung für „Horizon Forbidden West“. Hier ist der erste Trailer.

Seinerzeit wurde mit „Horizon Zero Dawn“ für die PlayStation 4 eine Spielreihe aus der Taufe gehoben, die – was heute selten genug vorkommt – von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert war. Als Kriegerin und Jägerin Aloy kämpfte man in dem Spiel von Guerilla Games („Killzone“) in einer offenen Welt gegen gewaltige Maschinen.

Diese erinnerten nicht grundlos an rieige Saurier und Urzeitkreaturen, wie die Handlung zeigte. „Horizon Forbidden West“ sendet Aloy fort aus den Landen des Erstlings. Der Trailer enthüllt Tropenstrände, sengende Wüsten und Frostöden. Robot-Kriegselefanten und eine atemberaubende Alligatorschildkröte aus Metall wurden gezeigt.

Ein Auftritt des bekannten Schauspielers Lance Reddick („John Wick“, „Bosch“) rundete den Appetitanreger ab. Viel mehr als diese kurzen Eindrücke des Redakteurs können wir euch nicht geben, aber das dürfte sich in den kommenden Wochen und Monaten ändern. MANN.TV hält euch in Sachen „Horizon Forbidden West“ und PS 5 auf dem Laufenden.