„Horizon Forbidden West“ im Test für PS5: Mit „Horizon Zero Dawn“ lieferten Guerilla Games einen der größten Hits der letzten Konsolengeneration ab. Als einsame Jägerin versuchten wir in dem Ausnahme-Open-World-Action-Rollenspiel dem Mysterium auf die Spur zu kommen, weshalb Maschinen in Tierform die Erde bevölkern und die Menschheit zurück auf ein Niveau irgendwo zwischen Steinzeit und Mittelalter katapultiert wurde. Nachdem dieses Mysterium aufgeklärt werden konnte, geht „Horizon Forbidden West“ als zweitem Teil eine der größten narrativen Motivationen natürlich verloren – was aber nicht heißt, dass sich die Reise in den verbotenen Westen nicht lohnt.

Darum geht’s:

Zwar sind bereits einige Monate seit dem vermeintlichen Sieg über die Killer-KI Hades vergangen, dennoch macht sich überall im Land weiterhin eine Plage breit, welche die Fauna mit einer giftigen roten Substanz zersetzt und die Funktionsweise der umherstreifenden Maschinenwesen stört. Aloy, die gefeierte Retterin von Meridian, ist sich sicher, dass lediglich ein Reboot des Terraforming-Programmes Gaia die Welt noch retten kann, doch ihre bisherige Suche bleibt erfolglos. Nachdem sie dann auch noch erfahren muss, dass Hades nicht gelöscht worden ist, und der undurchsichtige Sylens sie offenbar hintergangen hat, macht sich Aloy auf, um im verbotenen Westen Antworten und Lösungen zu finden.

Ihr seht schon, wer den ersten Teil nicht gespielt hat, wird so seine Schwierigkeiten haben, dem Plot von „Forbidden West“ zu folgen. Zwar gibt es zu Beginn eine knappe Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse, wir empfehlen dennoch, sich auf YouTube ein ausführliches Story-Recap reinzuziehen. Immerhin liegt die Veröffentlichung des Vorgängers rund fünf Jahre zurück, dessen komplexe und intelligente Story eines der Highlights des Spieles darstellte.

Doch auch in spielerischer Hinsicht wusste das erste „Horizon“ zu überzeugen, insbesondere wenn es galt, imposante Roboter-Dinos mit Pfeil und Bogen sowie verschiedenen Fallen Stück für Stück zu zerlegen und schließlich zu Fall zu bringen. Der zweite Teil blieb diesem Grundkonzept im Wesentlichen treu und kompensiert das Fehlen des großen Mysteriums ganz einfach damit, dass er mehr von allem bietet.