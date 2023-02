Hogwarts Legacy: Offizieller Veröffentlichungstrailer zum Potter-Spiel – Für alle Fans der Zaubererwelt, Potterheads und Hogwarts-Nerds wird in wenigen Tagen ein Traum wahr, den sie seit dem ersten Buch, dem ersten Film hegen: Einmal selbst die komplette Zauberschule Howarts betreten, auf den Besen steigen und herumfliegen, jeden Winkel der Potterwelt in Form eines Open-World-Spiels erkunden. Mit dem lang ersehnten Videospiel „Hogwarts Legacy“ wird dieser Traum in wenigen Tagen Wirklichkeit. Passend zur Veröffentlichung gibt es jetzt auch einen offiziellen Trailer. Viel Spaß.

„Hogwarts Legacy“ versetzt euch in die Rolle eines Zauberschülers oder einer Hexe im fünften Schuljahr an der Zauberschule Hogwarts. Mit eurem selbst erstellten Zauberlehrling habt ihr nicht nur bereits fortgeschrittene Kenntnisse im Umgang mit eurem Zauberstab, sondern auch eine seltene Fähigkeit, die euch Zugang zu uralten und mächtigen magischen Kräften verschafft. Unzählige Mitschüler und Lehrer stehen euch mit Rat und Tat, als Freunde und Rivalen zur Seite.

Diese werdet ihr auch benötigen:

Denn „Hogwarts Legacy“ bietet nicht nur die Möglichkeit, eine detailgetreu nachgebildete Welt aus Harry Potters Vergangenheit mit all ihren Schikanen und Tücken zu Fuß oder in der Luft zu erkunden. Natürlich wird es auch eine spannende Handlung geben, in der ein Aufstand magischer Kreaturen ebenso eine Rolle spielen soll wie die gefürchteten Todesser. Also, Zauberstab geschnappt und den Geheimnissen auf den Grund gegangen.

Auf dem Gelände von Hogwarts, im angrenzenden Dorf Hogsmeade und im Zauberwald gibt es mehr als genug zu tun und zu entdecken. Doch nicht nur die Freiheit der Zaubererwelt wartet auf euch. Natürlich müsst ihr auch den Unterricht besuchen und lernen, wie man Zaubersprüche und Flüche beherrscht, Tränke herstellt, magische Pflanzen gärtnert oder die allseits beliebten und mächtigen Tierwesen zähmt.

Fest steht:

Wer sich auch nur im Entferntesten für Harry Potter interessiert, kommt um dieses Spiel nicht herum – und dürfte ohnehin schon von „Hogwarts Legacy“ gehört haben. Die Handlung spielt viele Jahre vor der Evergreen-Buch- und Filmreihe „Harry Potter“. Angehende Hexen und Zauberer können sich also schon einmal den 10. Februar 2023 im Kalender anstreichen – dann werden PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC mit „Hogwarts Legacy“ bedient. Am 4. April folgen die Versionen für Xbox One und PlayStation 4.

Am 25. Juli kommen dann auch die Besitzer der Nintendo Switch in den Genuss.