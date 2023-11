"Hogwarts Legacy": Jetzt auch für Nintendo Switch erhältlich – Warner Bros. Games hat die Verfügbarkeit des Spiels "Hogwarts Legacy" für verschiedene Spielplattformen bekanntgegeben. Das Spiel, welches große Anerkennung von Kritikern erhalten und sich als das meistverkaufte neue Spiel des Jahres 2023 herausgestellt hat, ist nun offiziell für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (über Steam und Epic Games Store) sowie für Nintendo Switch verfügbar.

Eintauchen in die Welt von Hogwarts

In "Hogwarts Legacy" schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rolle eines Hogwarts-Schülers oder einer -Schülerin im fünften Jahr, die über die seltene Gabe verfügen, in alte und mächtige Magie einzutauchen. Das Spiel bietet eine packende Geschichte voller Herausforderungen und Geheimnisse. Die Spieler werden von ihrem Feldführer, von Professoren und anderen Charakteren durch das Spiel geleitet. Sie erkunden dabei sowohl neue als auch bekannte Orte, treffen auf magische Kreaturen, brauen Tränke und meistern Zauber. Während ihrer Reise verbessern die Spieler ihre Fähigkeiten und passen ihren Charakter an, um die Hexe oder den Zauberer zu werden, die oder den sie darstellen möchten.

Entwickelt von Avalanche Software und veröffentlicht unter dem Label Portkey Games von Warner Bros. Games, führt "Hogwarts Legacy" die Spieler in eine originelle Geschichte, die in einem eigenen magischen Abenteuer mündet. Ursprünglich wurde das Spiel am 10. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht, gefolgt von einer Veröffentlichung am 5. Mai 2023 für PlayStation 4 und Xbox One. Ab heute ist "Hogwarts Legacy" auch für Nintendo Switch erhältlich.